Palomino salta Atalanta-Inter, Gasperini non vuole rischiare

Palomino, difensore dell’Atalanta, contro l’Atalanta al minuto 34 è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Salterà l’Inter per concentrarsi in Champions League.

ASSENZA – Palomino non ci sarà contro l’Inter, il fastidio accusato all’adduttore sinistro lo costringerà a saltare l’ultima di campionato in programma sabato alle 20:45 – decisiva per il secondo posto -. Il calciatore ha abituato Gasperini con alcuni recuperi lampo, ma la sensazione in questo momento è di non voler rischiare in vista dell’importante sfida di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain.