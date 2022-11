Palomino assolto dal Tribunale antidoping! Torna contro l’Inter? Le ultime – SM

José Luis Palomino è stato assolto dal Tribunale nazionale antidoping e quindi torna ufficialmente a disposizione di Gian Piero Gasperini per le prossime partite. Ci sarà già contro l’Inter? Ecco le ultime secondo quanto riportato da Sportmediaset.

ASSOLTO – Il Tribunale nazionale antidoping ha assolto il calciatore dell’Atalanta, José Luis Palomino, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa dell’estate scorsa. Per questo motivo il calciatore era stato inizialmente sospeso in via cautelare a luglio. Il calciatore aveva deciso di non patteggiare i due anni di squalifica e la scelta gli ha dato ragione. Questo significa che l’argentino tornerà dunque a disposizione di Gian Piero Gasperini per le prossime partite di Serie A. Difficile sapere se sarà convocato subito per la sfida di domenica contro l’Inter, si attendono ulteriori sviluppi in tal senso.

Fonte: Sportmediaset