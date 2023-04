Palladino: «Vincere a San Siro è bellissimo: Monza emozionante!»

A Sky Sport nel post-partita di Inter-Monza ha parlato il tecnico della squadra ospite, Raffaele Palladino: le sue parole dopo questa importante vittoria a San Siro.

EMOZIONE − Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato nel post-partita a Sky Sport. Le sue parole dopo la pesante vittoria conquistata a San Siro contro l’Inter (vedi articolo): «È stata una partita incredibile, un’emozione incredibile. Giocare contro questa Inter che sta bene fisicamente e ci teneva a far bene, dopo la vittoria contro il Benfica in Champions League avevano l’obiettivo di vincere, ma noi siamo stati bravi. Sono fiero di questi ragazzi, siamo entrati nella storia. Vincere a San Siro è bellissimo, non ho parole per ringraziare i ragazzi, il mio staff e la società che mi ha dato fiducia. Galliani? Per lui era una partita non come le altre e gli sarebbe piaciuto fare qualche punto a San Siro. Oggi ho voluto che parlasse lui alla squadre e ha detto parole forti. Chi meglio di lui poteva oggi darci la carica emotiva. La vittoria è dedicata a lui e al presidente Berlusconi. Su Sensi posso dire che ha sentito un leggero fastidio muscolare e abbiamo preferito farlo uscire. Mi auguro non sia nulla di grave perché ora stava recuperando bene. Pessina posso dire che già quando aveva 20 anni e giocavamo insieme era un ragazzo maturo ed eccezionale. Sa giocare a calcio ed è sottovalutato per la tanta intelligenza calcistica che ha. È un momento bellissimo per tutti noi».