Palladino: «Saremo solo 14 in Fiorentina-Inter! Tre in dubbio»

Siamo a due giorni dalla partita tra Fiorentina e Inter, valida per il recupero della giornata di campionato persa l’1 dicembre 2024. Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa.

Palladino, il mercato?

La Società ha preso dei calciatori molto bravi. Otto uscite e cinque entrate, fatte con la massima sintonia. Scelte cha abbiamo fatto per creare una Fiorentina sempre più forte e che vanno ad inserirsi in una rosa già competitiva. Sarà importante fare entrare i nuovi bene nel gruppo, ma tanti già si conoscono e quindi tutto avverrà naturalmente.

Comuzzo?

I calciatori forti sono richiesti, è normale. Pietro può essere un grande acquisto per il finale di stagione. Voglio ringraziare il Presidente Commisso ed i Direttori del Club per aver rifiutato offerte molto importanti. Pradè, Ferrari e Goretti ci hanno messo cuore e anima.

Quanti saranno gli indisponibili in Fiorentina-Inter?

Saremo solo quattordici per questioni di mercato e regolamento, ma sono sicuro che i ragazzi faranno un grande partita per cercare di mettere in difficoltà l’Inter, insieme a qualche ragazzo della Primavera. Cataldi, Colpani e Adli sono in forse, vediamo.

L’arrivo di Zaniolo?

Ragazzo maturo, carico e voglioso di vestire la maglia viola. Ho avuto sensazioni positive, sta a Nicolò adesso dimostrare il suo valore.

Palladino, con Bove come va?

Edo è con noi tutti i giorni e credo che giovedì ovviamente sarà con noi anche in panchina.

Chi sarà il vice-Kean d’ora in poi?

Aggregheremo Caprini al gruppo perché è un ragazzo interessante, che lavora in pianta stabile con noi da questa estate, e perché riteniamo opportuno puntare molto sui nostri giovani di prospettiva.

Palladino, quale è il vostro obiettivo?

E’ presto, adesso dobbiamo pensare a lavorare bene ogni giorno in campo. Intanto dobbiamo pensar a migliorare la classifica dell’andata, poi al momento opportuno valuteremo con testa l’obiettivo finale.