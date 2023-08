Palladino: «Partire con l’Inter emozionante. Sono squadra forte»

In mattinata l’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue parole prima dell’esordio in campionato.

La sconfitta in Coppa Italia?

In Coppa Italia è stata fatta una buona prestazione nel primo tempo, poi ci siamo sfilacciati nel secondo. Abbiamo lavorato per migliorare e in funzione di quello che non è stato fatto in maniera giusta. I ragazzi hanno recepito bene, dobbiamo prendere sempre il lato positivo anche dalle sconfitte. Dalle sconfitte se riusciamo a capire gli errori la squadra migliora. Questa sconfitta in Coppa Italia ci farà arrivare pronti alla partita di domani, dobbiamo dare il massimo e avere la giusta cattiveria e determinazione. Prendere uno schiaffo prima del campionato ti fa tornare alla realtà, fa bene quindi la squadra deve continuare a crescere come nella passata stagione.

Cosa temi più dell’Inter?

Di sicuro partire con l’Inter a San Siro è emozionante, perché comunque si parte subito forte. Sarà bella e stimolante, affrontare una squadra arrivata in finale di Champions League ti dà stimoli ed energia. Noi dobbiamo essere bravi a capire che sarà difficilissima, si sono attrezzati con giocatori e nuovi e qualche cambio negli 11 titolari. Sono fortissimi e li conosciamo, hanno grandi individualità, forza fisica, palleggio, è una squadra completa altrimenti non avrebbero fatto tutti questi risultati. Proveremo a metterli in difficoltà sapendo che non siamo entrambi nella condizione fisica ideale. Servono queste partite per capire a che punto siamo della stagione e del campionato.

C’è tanta Inter nel Monza e viceversa, ha parlato o sentito qualcuno dei ragazzi?

I ragazzi che sono arrivati oltre a D’Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni sono molto importanti. Cittadini e tutti gli acquisti sono stati oculati e sono gente di esperienza che porta mentalità e giovani con freschezza. I tre calciatori dell’Inter mi hanno colpito per la mentalità vincente, è un valore aggiunto per noi. Il gruppo è già improtante, mettere gente così ti alza il livello. Noi siamo felici di averli con noi, in questi giorni abbiamo parlato dell’Inter ma la conosciamo bene. Squadra di grande livello, dobbiamo sopperire e metterli in difficoltà.

Che ne pensa di Valentin Carboni?

Un giocatore che seguivo dalla Primavera, mi piace tantissimo come mentalità. Sembra già un adulto in età giovanissima, vuole arrivare ad essere un futuro campione. Le qualità sono incredibili, non ha capito quanto è forte ma lo capirà. Io cercherei di tutelarlo, lo vogliamo proteggere perché è un grande talento, un gioiello. Deve crescere gradualmente, ci darà una grande mano.

Come vede Danilo D’Ambrosio?

D’Ambrosio si è inserito molto bene, è in ritardo con la preparazione fisica perché non l’ha fatta. Si è allenato da solo quando noi eravamo in ritiro. C’è una possibilità che parta titolare, ma c’è anche Cittadini che ha fatto un buon pre-campionato. Puntiamo anche su di lui, poi Pedro Pereira e altre alternative. Oggi vedremo in rifinitura chi scenderà in campo.

Il percorso di crescita di Franco Carboni?

Franco è un giocatore che ho voluto io lo scorso anno, gli è servito il periodo di crescita di 6 mesi l’anno scorso. Si è allenato con Carlos Augusto e spesso guardava le sue giocate. Quest’anno è più pronto, sono sicuro che quando verrà chiamato in causa farà bene. Ha grandi caratteristiche che ci possono servire, spero che lui e Kyriakopoulos possano sopperire all’assenza di Carlos. Sono sicuro che faranno bene.