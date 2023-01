Palladino: «Inter? Gli proveremo a rompere le scatole. Sulla formazione…»

Al termine di Fiorentina-Monza 1-1, si è espresso Palladino. Il tecnico dei brianzoli ha risposto alla domanda sulla prossima partita contro l’Inter al Brianteo

LA MIGLIOR FORMAZIONE − Raffaele Palladino, dopo il pari raccolto a Firenze, guarda alla prossima gara contro l’Inter. Le sue parole in conferenza stampa: «Valuterò nei prossimi giorni, dobbiamo guardare anche chi ha giocato novanta minuti. Cercheremo di fare il punto della situazione. La mia fortuna è avere un gruppo di ragazzi che sono tutti dentro. Lo si è visto con Machin, Vignato, che sono giocatori che hanno giocato. Anche Birindelli ha fatto benissimo. Grande vantaggio per me avere questi giocatori. Contro l’Inter devo scegliere la formazione migliore, ragioneremo in base alle caratteristiche degli avversari anche perché affronteremo una squadra forte. Ma noi con leggerezza e autostima vorremmo rompere le scatole anche a loro».