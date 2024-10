Palacios, tra Empoli-Inter e il Venezia si punta a un’importante scelta

Sono ancora zero, fin qui, le presenze in maglia nerazzurra per il giovane difensore sinistro Tomás Palacios. Tanto che Simone Inzaghi gli ha anche preferito nelle ultime uscite il tedesco Yann Bisseck. Tra Empoli-Inter e la gara interna col Venezia, però, la situazione può cambiare

VERSO UNA SCELTA IMPORTANTE – Arrivato alla fine del mercato estivo, Tomás Palacios è un colpo che sottolinea la volontà della linea verde in casa nerazzurra per quanto riguarda il mercato e il ringiovanimento della rosa. Sebbene la sua occasione non sia ancora arrivata, nemmeno a gara in corso. Addirittura nelle ultime uscite, Simone Inzaghi ha preferito adattare Yann Bisseck sulla sinistra come vice di Alessandro Bastoni. Un modo anche, se vogliamo, di preservare il giovane difensore argentino e di evitare che possa bruciarsi. Utilizzandolo al momento giusto. E, proprio in questo senso, una scelta importante potrebbe arrivare tra Empoli-Inter e la gara casalinga contro il Venezia in programma a San Siro domenica 3 novembre alle ore 20.45.

Tomás Palacios, Simone Inzaghi valuta il suo esordio tra Empoli-Inter e la sfida contro il Venezia

POSSIBILE ESORDIO – Il momento migliore per l’esordio di Tomás Palacios è proprio fra i due prossimi impegni. Il tutto, chiaramente, in base a come si metteranno le partite. Difficile pensare a un suo impiego dal primo minuto, piuttosto una presenza a gara in corso per dare il cambio ad Alessandro Bastoni. Il momento giusto è proprio questo anche a causa dell’infortunio di Carlos Augusto, che porta Yann Bisseck a dover tornare a essere l’alternativa di Benjamin Pavard a destra, con Matteo Darmian richiesto come alternativa sulle fasce sia a destra, sia a sinistra. Resta quindi il nome di Tomás Palacios come alternativa, in un periodo di partite intenso e che vedrà la prossima settimana due scontri importantissimi come quello contro l’Arsenal e contro il Napoli.