Palacios oggi non da solo alla Pinetina: pure due compagni – CdS

Tomas Palacios oggi si allenerà ad Appiano Gentile per mettersi subito in riga e rientrare nelle rotazioni dell’Inter di Simone Inzaghi. L’argentino non lavorerà da solo, due compagni saranno con lui.

AL LAVORO – L’Inter riaprirà i battenti ufficialmente nella giornata di domani, ma già oggi ad Appiano Gentile saranno in tre a lavorare per mettersi subito a disposizione di Inzaghi e squadra. Tra questi c’è Tomas Palacios. L’argentino classe 2003 lavora per ritrovare la condizione atletica migliore e inserirsi immediatamente nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Per lui il grosso arriverà nei prossimi giorni, quando inizierà a lavorare con il resto del gruppo per imparare il sistema tattico e le idee del suo nuovo allenatore. Ma oggi ad Appiano Gentile non sarà da solo: ci saranno pure Tajon Buchanan e Nicolò Barella.

Palacios al lavoro, ma in compagnia: domani l’Inter riapre i battenti

GLI ALTRI DUE – Oltre a Palacios, anche Buchanan e Barella lavoreranno ad Appiano Gentile. Il primo si è rotto la tibia a giugno negli USA, durante gli allenamenti col suo Canada in piena Copa America. Il suo recupero procede bene, tant’è che l’Inter lo ha voluto inserire nella lista Champions League escludendo proprio Palacios e il Tucu Joaquin Correa. Il canadese dovrebbe rientrare verso metà ottobre. Quanto a Barella, settimana scorsa si è operato al naso. Operazione che lo ha costretto a rifiutare la convocazione di Luciano Spalletti. Oggi lavorerà e da domani dovrebbe rientrare in gruppo per essere pronto contro il Monza.

