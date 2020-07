Palacio: “Avrei potuto meritare un’Inter migliore. Ho fatto che il portiere”

L’attaccante argentino Rodrigo Palacio ha rilasciato un’intervista tra le pagine dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Oggi c’è Inter-Bologna, sfida molto particolare per l’ex Genoa, che ne ha parlato così

NOSTALGIA CANAGLIA – Non ci sarà il pubblico a tributargli la solita ovazione e il solito scroscio di applausi. Ma per Rodrigo Palacio il ritorno a San Siro, contro la sua Inter, ha sempre un sapore particolare. Al nerazzurro, “El Trenza” è molto legato e conserva ancora tantissimi amici. Nonostante questo, lo scorso anno il suo Bologna giocò un brutto scherzo all’Inter, vincendo a San Siro con gol di Federico Santander: «Incredibile quella vittoria, Sinisa Mihajlovic era appena arrivato, fu quasi irreale. Speriamo sia ripetibile. Purtroppo non ho vissuto il periodo migliore della storia nerazzurra: avrei potuto meritare un’Inter più forte. Feci pure il portiere, contro il Verona: lì sono imbattuto».

NEVER GIVE UP – Palacio ha ormai 38 anni ma non vuole saperne di smettere nel breve. Ha da poco rinnovato il suo contratto col Bologna e ormai quasi non fa più notizia: «Quando arrivai qui non avrei mai immaginato che potesse essere tutto così bello. E serio. Non me l’aspettavo. Non c’è nulla, ma proprio nulla, da invidiare alle altre società. Fare 40 anni a Bologna? Certo, è un’opzione. Alla fine di ogni anno decido tutto, ma di sicuro col calcio smetterò qui in Italia e non in Argentina».

NUOVA VITA – Palacio deve tanto a Sinisa Mihajlovic, che in questa fase finale di carriera lo ha rilanciato al centro dell’attacco: «Io poi non sono un centravanti, si sa: la prima volta lo feci quando nell’Inter Diego Milito si ruppe. Èdivertente, nel gioco di Sinisa è inserito in un assetto dinamico, di scambi, in cui il 9 classico non sempre è previsto. Nonostante questo, però, la produzione offensiva è tanta, notevole».

