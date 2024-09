Pairetto sbaglia cartellini e timing: la moviola di Monza-Inter – CdS

Luca Pairetto ha diretto Monza-Inter. L’arbitro, nonostante sia stata una partita piuttosto tranquilla, ha sbagliato alcune cose tra cartellini e timing di fischio.

GESTIONE BALLERINA – Monza-Inter è terminata 1-1 al Brianteo. A dirigente la partita Luca Pairetto della sezione di Torino. Il Corriere dello Sport ha appena fatto la sua moviola della partita, dando un 5,5 al direttore di gara. In particolare, il quotidiano romano si concentra sulla gestione dei cartellini. Sbagliato quello a Denzel Dumfries nel secondo tempo. L’olandese, ammonito per proteste, aveva subito pochi secondi prima un fallo per reiterata trattenuta da parte di Carboni. Se magari lo avesse fischiato, Dumfries non si sarebbe lamentato. Manca poi un’ammonizione anche a Daniel Maldini, per fallo su Carlos Augusto nella prima frazione di gioco.

Pairetto e l’arbitraggio di Monza-Inter: OK il gol e poi fischio frettoloso

TIMING – Il gol dell’Inter di Dumfries è ampiamente regolare: vero che Arnautovic si trova in una posizione di fuorigioco sul cross di Carlos Augusto, ma l’austriaco non impatta mai sul pallone. Puntuale dall’altro lato Dumfries a colpire. Poi nel finale, l’episodio più discusso della partita, con il fischio, giudicato troppo frettoloso, di Pairetto su Dany Mota. La palla finisce a Pessina, che può tirare indisturbato verso Yann Sommer. Errore di timing per il Corriere dello Sport.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna