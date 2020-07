Pairetto gestisce male Inter-Bologna, quanti errori sui cartellini – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” nella sua moviola di Inter-Bologna boccia pesantemente l’arbitro Pairetto, che gestisce male i cartellini.

BOCCIATO – Pairetto prende 4,5. L’arbitro di Inter-Bologna gestisce male la gara, anche al di là degli episodi specifici. Nonostante 2 rossi, 6 ammoniti e ben 28 falli fischiati non è riuscito a controllare la partita. E la sua intransigenza su Soriano, espulso per un “che scarso”, non ha trovato riscontro in altre proteste, ben udibili grazie alle porte chiuse.

CAOS CARTELLINI – Soriano nell’episodio del rosso subisce fallo da Gagliardini, che lo trattiene. Non lo commette infatti subito dopo tocca il pallone. Pairetto fischia fallo, il rossoblù protesta e gli dice “che scarso”. Un’onta. Male la gestione generale dei cartellini. Ad inizio gara grazia Brozovic, che rischia pure il rosso, Sansone, Denswil e Candreva.