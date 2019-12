Pairetto da sei, ma al Genoa mancano due gialli e uno era pesante – CdS

Il “Corriere dello Sport” promuove Pairetto, arbitro di Inter-Genoa, ma nella moviola sottolinea come abbia graziato Pinamonti e Romero.

GESTIONE NON OTTIMALE – Alcuni errori, soprattutto, nella gestione disciplinare di una partita di una semplicità disarmante; per l’arbitro Pairetto, comunque, sufficiente nella sua ultima partita dell’anno. Il rigore assegnato per fallo di Agudelo è così chiaro che merita poca riflessione. Ha fischiato appena 23 falli con cinque cartellini gialli. Uno ogni 4,6 fischi, decisamente alta come media, eppure ne ha dimenticati due non banali.

MANCANO DUE GIALLI – Come detto, mancano due cartellini gialli. E se il primo è da sottolineare perché molto evidente (braccio di Pinamonti sulla faccia di de Vrij, a Udine è stato ammonito per la seconda volta Pisacane proprio ieri per un episodio identico), il secondo è tecnicamente pesante (non sull’economia della partita, chiaro): Romero (già ammonito un minuto e mezzo prima) ferma con un braccio un passaggio in area di Lukaku per Esposito, era un’azione importante, l’ammonizione è automatica.