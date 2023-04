Pairetto arbitro di Inter-Monza: precedenti lontani, manca da 15 mesi

Pairetto sarà l’arbitro di Inter-Monza, partita della trentesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Monza sarà la decima partita per Luca Pairetto come arbitro dei nerazzurri. Oggi tocca la doppia cifra con un bilancio molto positivo: sette vittorie, un pareggio e una sconfitta, un percorso quasi netto e “macchiato” solo dal KO col Bologna del 5 luglio 2020. L’altro insuccesso è contro il Sassuolo, uno 0-0 al Meazza il 19 gennaio 2019. L’esordio è avvenuto il 25 novembre 2017 con una vittoria per 1-3 sul Cagliari, alla Sardegna Arena. Nella circostanza era andato al VAR per convalidare il terzo gol dell’Inter, di Mauro Icardi: nessun fallo di Ivan Perisic sul portiere avversario Rafael de Andrade, come invece chiedevano i rossoblù. Pairetto non capita però da ben quindici mesi, 2-1 contro la Lazio il 9 gennaio 2022.