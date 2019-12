Pairetto arbitro di Inter-Genoa: precedenti positivi con lui

Condividi questo articolo

Luca Pairetto sarà l’arbitro di Inter-Genoa, partita della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Genoa sarà la quinta partita per Luca Pairetto come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio, contrariamente a quanto si possa pensare, è positivo: nonostante da giovedì molti tifosi si siano lamentati per un possibile conflitto di interessi, visto che il fratello Alberto lavora per la Juventus come Head of Stadium Revenue, con lui l’Inter ha vinto tre partite pareggiandone una. L’esordio è avvenuto a Cagliari il 25 novembre 2017, convalidando al VAR il definitivo 1-3 di Mauro Icardi (nessun fallo di Ivan Perisic sul portiere).

PRIMA E ULTIMA – Curiosamente Pairetto arbitra la partita che chiude il 2019 nerazzurro, Inter-Genoa, dopo aver già diretto il debutto dell’anno in Serie A. C’era lui anche lo scorso 19 gennaio nello 0-0 contro il Sassuolo, senza convincere pur senza errori particolari. Quest’ultimo precedente segue due vittorie anch’esse al Meazza, contro il Benevento per 2-0 il 24 febbraio 2018 e contro il Frosinone per 3-0 il 24 novembre sempre dello scorso anno.