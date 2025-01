Venezia-Inter 0-1, pagelle: Dumfries macchina 7.5, Zielinski da 5

L’Inter vince contro il Venezia con il risultato di 1-0. Denzel Dumfries è una macchina sulla fascia, prende 7.5. Piotr Zielinski è il peggiore in campo, le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – La parata ad inizio secondo tempo è decisiva e vale il risultato. Quando viene chiamato in causa c’è, un solo errore non cancella il suo contributo.

Venezia-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 7 – In difesa impeccabile anche in uno contro uno con Oristanio, mette la ciliegina sulla sua torta segnando a porta vuota.

– dal 75′ BENJAMIN PAVARD 6 – Ordinato e in tranquillità anche nel momento più difficile della partita.

STEFAN DE VRIJ 6 – Una piccola sbavatura nel primo tempo che rischia di trasformarsi in occasione per il Venezia. Per il resto gestisce a dovere Pohjanpalo.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Non percorre come al solito la fascia sinistra. Senza Dimarco trova meno spazi per farlo, si limita alla fase difensiva.

Venezia-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7.5 – Come attacca lui la verticalità non lo fa nessuno dell’Inter. Cattivo e pericoloso quando brucia la fascia destra, molto bene.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – È il primo innesco di Taremi e Lautaro Martinez. Li cerca con la sua solita qualità e li trova, dà equilibrio ad un centrocampo del tutto nuovo.

– dall’83’ FEDERICO DIMARCO S.V.

KRISTJAN ASLLANI 7 – Dalla sua verticalizzazione per Lautaro Martinez nasce il gol nerazzurro, ma ha momenti di disattenzione senza spiegazione. Il primo tempo lo finisce con un’ammonizione, Inzaghi è furibondo.

– dal 60′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Entra in palla, ha due occasionissime e Stankovic gli impedisce di esultare per il gol. Cattiveria giusta, di chi ancora è dentro l’Inter.

PIOTR ZIELINSKI 5 – Lento e macchinoso, mai coinvolto nel possesso dell’Inter ma soprattutto mai un fattore nella metà campo offensiva. Delusione totale.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Non è sicuramente Dimarco, però non lo fa rimpiangere fino in fondo. La palla per Frattesi di destro è magica, peccato che Stankovic abbia salvato.

Venezia-Inter, pagelle – ATTACCO

MEHDI TAREMI 6 – Fa il lavoro del compagno quando gioca con Thuram. Aiuta il centrocampo in appoggio, si trova bene con Lautaro Martinez e arriva anche al tiro. Manca solo il gol nella sua ottima prestazione.

– dal 60′ MARCUS THURAM 5.5 – Tiene palla, l’atteggiamento è comunque da rivedere. Troppo superficiale, in pressing sui difensori del Venezia non ci va mai.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – È un altro Toro rispetto a qualche settimana fa. Si libera, impensierisce Stankovic più volte ed è decisivo sul gol di Darmian. Stop e tiro nel giro di pochissimi secondi, gesto tecnico da fenomeno.

– dal 75′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Aiuta l’Inter in fase di possesso facendo salire i compagni. Si rivede in campo dopo tanto tempo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – In un momento così difficile, in un momento con così tanti infortuni, la sua squadra risponde presente e vince anche a Venezia. I minuti finali meritano l’encomio, perché finalmente l’Inter gestisce il possesso e non va in difficoltà contro una compagine che sarebbe potuta essere sicuramente più pericolosa. 43 punti in campionato, sorpasso sull’Atalanta con una partita in meno, non va così male la stagione no?!

Le pagelle degli avversari: il Venezia di Di Francesco

VENEZIA – Stankovic 8; Sagrado 6 (Haps 6), Idzes 5.5, Sverko 5.5; Zampano 6 (Gytkjaer S.V.), Doumbia 5.5 (Bjarkason 6), Nicolussi Caviglia 5.5 (Conde S.V.), Busio 6.5, Ellertson 6; Oristanio 5.5 (Yeboah 6), Pohjanpalo 6 All. Di Francesco 6