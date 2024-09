Udinese-Inter 2-3, pagelle: Frattesi c’è, Lautaro Martinez anche. Doppio 7.5

L’Inter vince contro l’Udinese con il risultato di 3-2. Davide Frattesi apre il pomeriggio, chiuso poi da Lautaro Martinez. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6 – Subisce due gol, ha poche responsabilità su entrambi. La difesa non lo aiuta affatto in questo inizio di stagione.

YANN BISSECK 5.5 – Meno propositivo del solito e ingannato spesso dagli inserimenti alle sue spalle. Su Kabasele indietreggia e gli lascia lo spazio per il colpo di testa. Sulla rete di Lucca non segue l’attaccante ed è parzialmente responsabile.

FRANCESCO ACERBI 6 – Con Davis non ha problemi, con Lucca anche se non in occasione del gol. Cerca l’anticipo, rimane davanti e lascia campo aperto all’attaccante.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – In impostazione nel primo tempo fa due errori non da lui e per poco porta l’Inter a subire altri gol. Prestazione sottotono.

Udinese-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 7 – L’assist per Frattesi è da visionario e ci aggiunge anche un quasi gol a fine primo tempo. Presente e decisivo nella metà campo offensiva.

DAVIDE FRATTESI 7.5 – Era lui sul banco di prova oggi. Non poteva andare meglio: ci mette 40 secondi per segnare su un suo classico inserimento, fa ammonire Lovric dopo un controllo di tacco da urlo, sfiora in più la doppietta. Nel secondo tempo dà una palla fantascientifica di sinistro per Lautaro Martinez, che spreca.

– dall’86’ PIOTR ZIELINSKI S.V.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Ritrova le geometrie e il ritmo solito che lo aveva contraddistinto nella passata stagione. Staffilate a non finire per Dimarco, pian piano sta tornando.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Non si vede tanto in fase di possesso, ma quanta corsa e palle recuperate! Fondamentale in una prestazione che non è per tanti.

FEDERICO DIMARCO 7 – Sbaglia un cross che non è da lui verso il 40′, si rifà 5 minuti dopo con la palla per il gol di Lautaro Martinez. Vale come un assist, è il suo primo stagionale. La diagonale in chiusura su Lovric nel primo tempo è da far vedere nelle scuole calcio.

– dal 64′ CARLOS AUGUSTO 5.5 – Non entra proprio bene. Inzaghi lo sceglie per avere più copertura sulla sinistra, però non porta a termine il proprio compito e il gol nasce proprio da quella zona.

Udinese-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Non va in profondità nonostante gli venga chiesto spesso da Inzaghi. Quando ci va fa rifiatare la squadra e aiuta sotto questo punto di vista.

– dal 75′ MEHDI TAREMI 6 – Scambia bene con Lautaro Martinez, anche con Correa. Aveva trovato il suo primo gol stagionale, gli viene annullato.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Sbaglia un gol già fatto di testa davanti ad Okoye, finalmente si sblocca a fine primo tempo. Si ripete con una grande rete nello stretto e ritrova il sorriso. Che sia il punto da cui ripartire in questa stagione.

– dall’86’ JOAQUIN CORREA S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Il risultato è l’unica cosa che conta in questa partita. La vittoria serviva ed è arrivata al BlueEnergy Stadium, dove l’Udinese non aveva ancora mai perso fino ad ora. La sua Inter gioca bene, crea tantissimo e spreca altrettanto con i suoi attaccanti. I problemi però ci sono e riguardano soprattutto la difesa: la squadra è spesso lunga, la difesa si abbassa troppo e si lasciano tanti cross agli avversari. Terzo gol di testa subito in stagione, l’anno scorso erano appena quattro. C’è qualcosa da registrare, occhio…

Le pagelle degli avversari: l’Udinese di Runjaic

UDINESE – Okoye 6; Kabasele 6.5, Bijol 5, Touré 5; Ehizibue 6, Lovric 6 (Ekkelenkamp 6), Karlstrom 5.5 (Atta 6), Zarraga 6, Zemura 6; Thauvin 6.5 (Brenner 6), Davis 5.5 (Lucca 7) All. Runjaic 6