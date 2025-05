Torino-Inter 0-2, pagelle: Zalewski magia da 8, bene Bastoni 7.5

L’Inter vince con il risultato di 2-0 contro il Torino in trasferta e aggancia momentaneamente il Napoli. Nicola Zalewski illumina l’Olimpico con una perla da 8, Alessandro Bastoni top. Le pagelle del match.

JOSEP MARTINEZ 6.5 – La parata di fine primo tempo su Adams è clamorosa: puro istinto e braccio rigido a mandare la palla in corner. Il problema sono le uscite, quanta incertezza…

Torino-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Elmas crossa due volte quando lui è in campo, spazio eccessivo per creare pericoli. Paga l’ammonizione dopo esser stato preso alle spalle.

– dal 46′ DENZEL DUMFRIES 6.5 – Fa un erroraccio sul gol poi annullato al Torino, però è una mina e offensivamente è ancora determinante.

STEFAN DE VRIJ 6 – Si perde in area piccola sugli sviluppi di corner Masina e viene graziato dall’errore del difensore davanti a Martinez. L’unico errore, ma poteva essere pesante.

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – L’assist per Zalewski è il suo con una verticalizzazione che non è l’unica della partita. Proprio l’asse con l’ex Roma funziona al meglio e mette in difficoltà il Torino. In marcatura su Adams è perfetto, lo perde una sola volta.

– dal 79′ FRANCESCO ACERBI S.V.

Torino-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Trova la rete al primo tempo se non fosse per la deviazione del difensore del Torino. Il solito giocatore affidabile, che fa bene sia da esterno che da terzo di difesa.

NICOLA ZALEWSKI 8 – La sua posizione crea numerose difficoltà a Ricci e dopo 13 minuti arrivata la sterzata col tacco e il gol con tiro a giro dai 20 metri. Nel primo tempo trova anche lo spazio per un assist perfetto, Augusto spreca.

– dal 62′ HAKAN CALHANOGLU 7 – Il salvataggio in scivolata su Vlasic è clamoroso! Vale quanto un gol e riassume il suo ingresso.

KRISTJAN ASLLANI 7 – Secondo rigore consecutivo segnato e stavolta vale un’altra vittoria contro il Torino. Personalità da vendere, anche in fase di non possesso continua la grande crescita di un centrocampista che ora sta dimostrando di essere da Inter.

PIOTR ZIELINSKI 6.5 – Nella prima mezz’ora sale in cattedra in fase di costruzione con Asllani, quando serve però fare legna non c’è. Buona prestazione, niente di più.

– dal 62′ NICOLÒ BARELLA 6.5 – Qualità pura al servizio dei compagni nei minuti finali. Importante nelle uscite palla al piede dopo il pressing del Toro.

CARLOS AUGUSTO 6 – Davanti alla porta mette la palla in mezzo invece di tirare, sarebbe stato 0-2 alla fine del primo tempo. Viene sostituito a fine primo tempo per l’ammonizione.

– dal 46′ FEDERICO DIMARCO 6 – Sbaglia un’occasione davanti alla porta col suo sinistro, ma mette davanti a Milinkovic-Savic Correa che non ne approfitta.

Torino-Inter, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 6.5 – Tra le linee si crea lo spazio giusto per creare pericoli, si abbassa spesso e fa bene. Gli manca il guizzo per l’assist o per il gol, due volte lo blocca Milinkovic-Savic nel secondo tempo.

MEHDI TAREMI 6.5 – Dopo Barcellona arrivano le conferme sperate! Finalmente continuità nelle prestazioni, oggi guadagna il rigore in maniera intelligente e anticipando il portiere avversario.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Il 3-4-3 con Zalewski camuffato mezz’ala funziona e porta proprio il polacco a segnare il gol che manda in vantaggio l’Inter. Nonostante i pochi giorni di allenamento, la fatica post-Champions e le 9 riserve in campo la squadra risponde al meglio e vince agevolmente a Torino giocando anche un buon calcio. Pochi rischi, anzi pochissimi, e gol nei momenti clou del match.

Le pagelle degli avversari: il Torino di Vanoli

TORINO – Milinkovic-Savic 7; Dembele 6.5, Maripan 5.5, Masina 5, Biraghi 6.5; Ricci 5 (Ilic S.V.), Gineitis 6.5; Lazaro 5 (Cacciamani S.V.) Vlasic 5.5, Elmas 5.5; Adams 6 All. Vanoli 6