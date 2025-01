Sparta Praga-Inter 0-1, pagelle: Lautaro Martinez killer 7, Barella 5.5

L’Inter vince contro lo Sparta Praga con il risultato di 1-0. Lautaro Martinez è decisivo con il gol dei tre punti, mentre delude il centrocampo. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6.5 – Sbaglia una volta in impostazione, ma fa una parata importante nel primo tempo. La palla passa sotto le gambe di Pavard, il portiere non si fa cogliere impreparato.

Sparta Praga-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – In fase offensiva si replica rispetto all’Empoli e lascia andare la gamba per correre. Manca forse un po’ di qualità per liberare anche Dumfries, nel finale troppi errori palla al piede.

STEFAN DE VRIJ 7 – La battaglia con Olatunji è un testa a testa da film western. L’olandese ha la meglio e ne esce senza cicatrici, fortunatamente.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Il cross per Lautaro Martinez vale l’ennesimo assist di un difensore che di difensore ha veramente poco per l’Inter. Magistrale!

Sparta Praga-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Non ha spazi per spaccare in due lo Sparta Praga. Lo chiudono e Pavard non gli libera spazi, viene anche ammonito per una simulazione inesistente. Esce dopo il gol annullato.

– dal 63′ MATTEO DARMIAN 6 – Gli sfugge una volta dietro l’esterno, controlla però con tutta la calma del mondo nel resto del tempo.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – L’assente ingiustificato della serata, ma non è l’unico. Non alza la qualità delle sue giocate e anche quando può segnare calcia con sufficienza.

– dal 63′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Sfiora il gol con una bomba sotto la traversa forse troppo centrale. Dà anche la palla a Lautaro Martinez per il 2-0, i difensori respingono il tiro del Toro.

KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Sbaglia solo una volta nel primo tempo, recupera però prontamente. Sta sul pezzo ed è coraggioso nella manovra. Ha anche la chance per segnare, la palla prende una buca e va alta.

– dal 71′ PIOTR ZIELINSKI 6 – Meglio rispetto all’ultima con l’Empoli, trova lo spazio anche per un inserimento centrale palla al piede.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Il solito contributo, a cui però manca il guizzo per aiutare l’Inter in fase offensiva. Nel secondo tempo sbaglia un numero di passaggi eccessivo.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Non aiuta Bastoni in fase difensiva, viene richiamato dal compagno e non migliora nel corso del match. Prestazione deludente.

– dal 71′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Il salvataggio sul finale è clamoroso. Su una disattenzione collettiva della difesa mette una pezza fondamentale per la vittoria.

Sparta Praga-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Il grande assente della serata è proprio lui nel primo tempo. Viene spesso anticipato, ma sale in cattedra nella ripresa quando dà una mano ai compagni soprattutto spalle alla porta. Fa salire la squadra e dà il via ai contropiedi nerazzurri.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Il gol è da manuale del calcio. Si stacca dalla marcatura, allarga con un passaggio per Bastoni e va a chiudere nella stessa azione con un colpo al volo. Uno spettacolo assoluto il nostro Toro!

– dall’82’ MEHDI TAREMI S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Minima spesa, massima resa. Lo 0-1 di oggi è un po’ deludente forse, ma considerando il percorso fatto fino ad ora è fondamentale e va bene così. La vittoria era l’unico obiettivo e chiedere di più è difficile ad una squadra che si è fermata poche volte in queste settimane. Il vantaggio iniziale mette in discesa la partita, troppi errori sotto porta nel secondo tempo per chiudere i conti. Manca un solo punto alla qualificazione matematica.

Le pagelle degli avversari: lo Sparta Praga di Riis

SPARTA PRAGA – Vindahl 5.5; Vitik 6, Panak 5.5, Sorensen 5.5; Wiesner 6 (Suchomel 6.5), Sadilek 5.5, Kairinen 6.5, Rynes 5.5 (Zeleny 5.5); Laci 6; Olatunji 5 (Krasniqi SV), Birmancevic 6.5 (Haraslin 5.5).