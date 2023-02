Sampdoria-Inter, le pagelle: Lautaro Martinez e Gosens deludono – TS

Lautaro Martinez, a Marassi ancora con la fascia al braccio, stavolta fa male. Oltre a lui, il peggiore in campo è il rientrante Gosens

FLOP – I peggiori in campo nella trasferta a Marassi sono il capitano Lautaro Martinez e Robin Gosens, quest’ultimo uscito dopo 45′. Il numero 10 si mangia diversi gol in una di quelle serate in cui non segnerebbe neanche se non ci fosse il portiere. Il tedesco, invece, non giocava titolare dal 13 agosto contro il Lecce e ieri si è capito il perché. Dopo un tempo viene rilevato da Dimarco, e con lui l’Inter cambia marcia. Nota di merito, invece, per Skriniar, che si guadagna un 7 in pagella. Il migliore tra i centrocampisti, invece, è Calhanoglu, che da mezz’ala sfiora anche il gol.

Fonte: TuttoSport – S.P