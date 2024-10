Roma-Inter 0-1, pagelle: Thuram una macchina da 7.5, de Vrij muro 7

L’Inter vince contro la Roma con il risultato di 1-0 in una partita complicatissima a causa delle defezioni. Marcus Thuram è trascinatore, Stefan de Vrij eroico in difesa. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – Coraggioso in fase di possesso anche quando viene pressato dagli avversari, preciso negli interventi soprattutto nel finale. Fa quello che deve e tiene la porta inviolata.

Roma-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Primo tempo in totale confusione, in cui non vince un singolo uno contro uno. Nella ripresa l’Inter si abbassa e viene aiutato dai compagni, menomale!

FRANCESCO ACERBI 6 – Impeccabile su Dovbyk in marcatura, si fa male troppo presto e lascia il campo.

– dal 27′ STEFAN DE VRIJ 7 – Prestazione sontuosa del difensore nerazzurro. Non si fa scappare Dovbyk, mette lo zampino nelle incursioni giallorosse e blocca qualsiasi palla arrivi nei suoi paraggi. Tra i migliori in campo!

ALESSANDRO BASTONI 6 – Viene cambiato al 71′ e non si capisce bene il motivo. In controllo dal primo all’ultimo minuto, non soffre in fase difensiva e spinge molto quando può. Il tunnel a Dybala non è stato male…

– dal 71′ YANN BISSECK 6 – Tiene d’occhio Soulé quando arriva nella sua zona e non lo lascia mai solo. Ordinato e bravissimo nel momento di pressing giallorosso.

Roma-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5.5 – La palla persa e l’ammonizione per l’intervento su Zalewski riassumono la sua partita. Fuori fase e la differenza si vede con l’ingresso di Dumfries.

– dal 71′ DENZEL DUMFRIES 6.5 – Devasta la fascia destra, è una mina e fa quello che gli viene chiesto da Inzaghi. Arriva al tiro due volte in venti minuti, solo un super-Svilar gli impedisce di esultare per il gol.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Il suo ruolo cambia dopo appena 12 minuti e fa tremendamente fatica. Mkhitaryan lo deve aiutare spesso, si fa ammonire per proteste e perde troppi palloni in impostazione. Non è il suo posto, vero, ma da lui ci si aspetta di più.

HAKAN CALHANOGLU S.V.

– dal 12′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Grinta, fame e cattiveria su ogni pallone fino al novantesimo. Prezioso negli episodi decisivi: il passaggio al centro per Lautaro Martinez è suo, la maggior parte dei contropiedi partono dalla sua velocità ed anche l’imbucata per Thuram è perfetta. Tocca poche volte il pallone, ma lo fa benissimo.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Nella difficoltà si esalta e tira fuori un’altra prestazione di grandissimo sacrificio. Prende la traversa e corre per due, spirito e gruppo sono gli incipit che lo guidano a fare bene.

FEDERICO DIMARCO 6 – Viene cercato meno del solito, la sufficienza la guadagna con la fase di non possesso. A destra la Roma non passa mai ed è anche merito suo, che nonostante la stanchezza non ha mollato.

Roma-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7.5 – Il migliore in campo in assoluto della partita. Porta avanti la squadra, tiene il pallone e si porta a spasso N’Dicka per tutti i 90 minuti. Non segna, ma crea tantissime occasioni da gol e lo sfiora più volte. È il trascinatore dell’Inter da inizio stagione, non solo il goleador.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Meriterebbe un 5 secco per la prestazione nei 71 minuti in campo: 10 secondi dei suoi 71 minuti sono decisivi per il voto. Segna il gol decisivo e lo fa con una bomba terra-aria sotto la traversa che piega le mani di Svilar. Il Toro ha visto (giallo)rosso ed ha colpito!

– dal 71′ JOAQUIN CORREA 6 – Entra per fare l’esterno del 4-5-1: ingenua l’ammonizione, aiuta però Dimarco ed impedisce alla Roma di sfruttare la sua fascia destra per fare male all’Inter.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – La partenza racconta di un’Inter fluida e dominante, che crea subito tre occasioni da rete con Thuram e Mkhitaryan. Le sostituzioni di Calhanoglu e Acerbi mettono in difficoltà l’allenatore, che sceglie di cambiare modo di giocare cercando solo la profondità dalla difesa. Senza centrocampo si evita di passare da lì e si corre in avanti fino al gol. Dopo la rete l’Inter si chiude e fa notizia il clean-sheet. I cambi sono coraggiosi, ma gli danno ragione perché la squadra tiene il vantaggio. Segnale importante al campionato, è arrivato nel momento giusto!

Le pagelle degli avversari: la Roma di Juric

ROMA – Svilar 7; Mancini 6, N’Dicka 5.5, Angelino 6 (Hermoso 6); Celik 4.5, Cristante 5 (Le Fee 6), Koné 5.5 (Pisilli 6), Zalewski 4.5 (Baldanzi 6); Pellegrini 6, Dybala 6.5 (Soulé 6); Dovbyk 5.5 All. Juric 5.5