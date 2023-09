Real Sociedad-Inter 1-1, pagelle: Pavard altro livello 6.5, Bastoni 4

L’Inter si salva al minuto 87, pari nella difficile partita in Spagna per 1-1 contro la Real Sociedad. Benjamin Pavard gioca benissimo all’esordio 6.5, Alessandro Bastoni serata da dimenticare 4. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – Nessun errore sui gol subiti, ma chiaramente non convince la sua gestione del pallone. Troppi lanci in avanti aspettando tempo inaudito. Prodigioso appena inizia il secondo tempo con due parate incredibili, una su punizione l’altra da pochi passi con una reattività che pochi hanno al mondo. Salva-risultato.

Real Sociedad-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – È uno dei pochi dei primi undici che merita la sufficienza. Cattiveria, qualità palla al piede e tantissima personalità. Salva la baracca come può.

STEFAN DE VRIJ 6 – Nell’uno contro uno con Barrenetxea stravince nel primo tempo e riesce ad evitare ulteriori danni. Sente la pressione anche lui, non si fida di Sommer e manda in angolo in un’occasione.

– dal 76′ FRANCESCO ACERBI 6 – Entra nel momento di massimo sforzo offensivo dell’Inter, è più presente nell’area avversaria che nella sua.

ALESSANDRO BASTONI 4 – Gravissimo l’errore del difensore, ancora di più con il tuffo a cercare di prendere in giro l’arbitro. Si avventura da solo in mezzo a due giocatori al quarto minuto, perde palla e fa subire il gol. Poi è una partita di sola paura.

– dal 55′ FEDERICO DIMARCO 6 – Sbaglia inusualmente qualche cross di troppo, ma con Carlos Augusto la catena di sinistra funziona meglio.

Real Sociedad-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Nel primo tempo crea una grande occasione dribblando e crossando sul primo palo, ma niente di più. Non riceve palloni utili per attaccare la difesa della Real Sociedad e non si fa vedere dentro il gioco. Nella ripresa con una scivolata evita il raddoppio avversario.

NICOLÒ BARELLA 5 – Macchinoso, lento, aspetta il pallone invece di aggredirlo, nervoso. Tanti aggettivi per Nicolò, nessuno positivo in una serata da dimenticare. Rischia anche l’espulsione, giustamente tolta dall’arbitro Oliver.

KRISTJAN ASLLANI 5 – Ammonizione stupida al 12′ che influisce sulla sua prestazione piuttosto insufficiente. Non verticalizza mai, Inzaghi lo richiama, ma si adegua ai bassi ritmi della squadra e non si prende responsabilità come dovrebbe un regista.

– dal 55′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Recupera una palla a centrocampo che si trasforma in occasionissima. Thuram spreca. Poi dal suo tiro sporco nasce il gol di Lautaro Martinez. Altro ingresso determinante, Davide scala posizioni nelle gerarchie.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Non trova gli spazi giusti per affondare il colpo, non è coinvolto e lo si vede solamente in fase difensiva in raddoppio su Kubo. Nella ripresa viene ammonito e fa malissimo da regista, Inzaghi è costretto a sostituirlo.

CARLOS AUGUSTO 6 – Sicuramente è cattivo e volenteroso, ma serve anche altro. Da esterno non trova il campo, da braccetto è un motorino e gioca perfettamente. Dal suo cross arriva l’azione del gol, poi dà tanto sprint nel finale.

Real Sociedad-Inter, pagelle – ATTACCO

MARKO ARNAUTOVIC 4.5 – Sempre in fuorigioco, sempre anticipato, sempre sovrastato fisicamente. Non regge i ritmi dei difensori avversari, totalmente bocciato.

– dal 55′ MARCUS THURAM 6.5 – Non si fa anticipare sempre dai difensori ed è un vantaggio. Spreca un’occasione, ma è devastante fisicamente e con la sua velocità. Dà tanto alla squadra, gli viene annullato un gol per pochi millimetri di fuorigioco.

– dal 70′ ALEXIS SANCHEZ 6.5 – Strano a dirlo, ma è lui a cambiare totalmente la partita! Si muove continuamente sulla trequarti, i centrocampisti non riescono a stargli dietro e lui ha lo spazio di giocare. Qualche palla che mette è di una tecnica assoluta ma non viene sfruttata.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Prima bocciatura della stagione, anche pesante fino all’87’. Il gol gli vale la sufficienza e fa capire che anche in queste giornate può incidere. Crede alla palla sporca di Frattesi e segna un gol alla Inzaghi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Sottovaluta forse la Real Sociedad, perché la formazione iniziale pecca di troppi cambi. Arnautovic si poteva e si doveva lasciare in panchina, è stato uno dei peggiori. Il primo tempo è solo di sofferenza, nel secondo la riprende con i cambi. La sufficienza è giustificata dalle scelte nella ripresa: Thuram, Sanchez e Frattesi hanno invertito totalmente le redini del match. Con Dimarco esterno Carlos Augusto ha trovato gli spazi per giocare come sa fare. Grande spinta dal brasiliano che può essere una soluzione in difesa. Gli ultimi 20 minuti sono da 8, il resto della partita 4. La media dà il voto a Simone, che guadagna almeno un punto.

Le pagelle degli avversari: la Real Sociedad di Alguacil

REAL SOCIEDAD – Remiro 6; Traore 6, Zubeldia 6.5, Le Normand 7, Tierney 6 (Munoz 6); Mendez 7 (Pacheco S.V.), Zubimendi 6.5, Merino 7; Kubo 6.5 (Odriozola 5.5), Oyarzabal 6.5 (Sadiq 5.5), Barrenetxea 6 (Ali Cho 5,5). All. Alguacil 6.5