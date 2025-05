Psg-Inter 5-0, pagelle: Dimarco fa solo danni, 2! Inzaghi segue

L’Inter subisce la più grande umiliazione della sua storia e perde la finale di Champions League per 5-0 contro il Psg. Federico Dimarco fa solo danni, Simone Inzaghi non capisce nulla con Luis Enrique. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 4.5 – Nel primo tempo sbaglia tre lanci su tre con la palla, sul gol di Doué forse poteva reagire meglio alla deviazione di Dimarco. Su Mayulu la palla passa sul suo palo, male.

Psg-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 5 – Non si può dare una sufficienza in una serata del genere, paga anche lui nonostante non abbia particolari responsabilità.

– dal 53′ YANN BISSECK S.V.

– dal 62′ MATTEO DARMIAN 5 – Mayulu gli passa alle spalle, lui non lo vede e lo fa scappare.

FRANCESCO ACERBI 5 – Non trova le misure sugli attaccanti, anzi sulla punta che il Psg non ha. Senza riferimenti fa tremenda fatica e soccombe nel secondo tempo dove si fa umiliare anche da Barcola.

ALESSANDRO BASTONI 4.5 – Paura, paura e paura. Non rischia mai il passaggio in impostazione, sbaglia e non vince mai un duello in uno contro uno. Doué lo brucia in velocità sul terzo gol.

Psg-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Tra i meno peggio, ma comunque insufficiente. Nel secondo tempo viene ripreso da Kvaratskhelia che gli mangia la terra sotto i piedi.

NICOLÒ BARELLA 3 – Non ne fa una giusta e inizia la sua serata facendosi recuperare la palla da Pacho da cui nasce il gol del 2-0. Tra i principali colpevoli dell’umiliazione più grande della storia della Champions League.

HAKAN CALHANOGLU 3.5 – Chiude la sua stagione così come l’ha proseguita. Malissimo sempre e in ogni momento della partita, esce per infortunio ed è il suo quinto dell’anno. Arriva l’estate dell’addio…

– dal 70′ KRISTJAN ASLLANI 5.5 – Il voto è d’ufficio, non ne struscia mezza ed è impassibile di fronte alla velocità degli avversari.

HENRIKH MKHITARYAN 4 – Non c’è mai a centrocampo e non dà mai copertura in raddoppio con Dimarco. Non si sa dove passi la serata.

– dal 62′ CARLOS AUGUSTO 4 – Come in semifinale entra e fa ancora peggio di quello che si potrebbe pensare.

FEDERICO DIMARCO 2 – Nei gol subiti del primo tempo ci sono responsabilità gravi. Prima lascia la linea della difesa bassa, dopo difende a distanza troppo ampia Doué lasciandogli la possibilità di tirare.

– dal 53′ NICOLA ZALEWSKI 5.5 – Ci mette la cattiveria, sì lui ce la mette. Lui che è arrivato a gennaio subisce l’ammonizione dopo tre minuti dal suo ingresso perché entra duro come avrebbero dovuto fare tutti gli altri.

Psg-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 4.5 – Si vede pochissimo, quando si vede è meglio dimenticarlo. Sbaglia due occasioni nitide davanti a Donnarumma, di cui una grave nel secondo tempo.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Rimane l’unico che lotta fino a quando è possibile, ma non basta nemmeno per lui. La sua prestazione è troppo brutta per essere vera.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 3 – La prepara o no? L’Inter non è mai scesa dall’aereo per Monaco di Baviera, nemmeno ci è arrivata allo stadio probabilmente. Luis Enrique gli dà una lezione di tattica e non solo. Il Psg pressa altissimo, lo fa anche su Sommer, e i nerazzurri non escono mai palla al piede. Anche sul 3-0 l’Inter continua a giocare allo stesso modo, non capisce di dover limitare i danni e subisce ancora reti che la portano a vivere la notte più buia della sua storia. Il ciclo probabilmente finisce così e peggio non poteva essere.

Le pagelle degli avversari: il Psg di Luis Enrique

PSG – Donnarumma 7; Hakimi 8, Marquinhos 7, Pacho 7.5, Mendes 6.5 (Hernandez 6); Joao Neves 6.5 (Zaire-Emery SV), Vitinha 10, Fabian Ruiz 7 (Mayulu 7); Doué 10 (Barcola 6.5), Dembele 8, Kvaratskhelia 9 All. Luis Enrique 10