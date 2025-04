Parma-Inter 2-2, pagelle: Inzaghi sbaglia i cambi, 4! Bisseck incubo

L’Inter si fa rimontare clamorosamente nel secondo tempo e pareggia contro il Parma con il risultato di 2-2. La squadra crolla, Simone Inzaghi sbaglia i cambi. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 7 – In due partite ha fatto capire il motivo per cui è uno dei migliori portieri del campionato. Nel primo tempo compie due miracoli per tenere l’Inter sul pareggio: prima su Bonny in uno contro uno, poi su Man. Nella ripresa non può fare niente sui gol del Parma, sfortunato anche con la deviazione.

Parma-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 4 – Mai attento, in difficoltà nelle poche ripartenze del Parma nel primo tempo. Nel secondo tempo è ancora peggio: Pellegrino si diverte con lui, il difensore gli lascia sempre l’appoggio e non lo ferma in nessuna occasione. Continua a marcare a distanza, al 91′ il cross arrivato in area è un sacrilegio.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Nel secondo tempo va in grandissima difficoltà contro la fisicità e la tecnica di Bonny, che lo aggira spesso. Il meno peggio comunque nel secondo tempo.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – In impostazione è perfetto! Con Dimarco le geometrie non cambiano e garantiscono un pericolo continuo dalle parti di Suzuki. Esce per infortunio alla fine del primo tempo.

– dal 46′ CARLOS AUGUSTO 5.5 – Soffre tremendamente come i compagni. Dovrebbe dare energia, non lo fa e soccombe sotto i colpi del Parma.

Parma-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Segna il gol dello 0-1, quello che apre la giornata, ma non è nella sua miglior condizione da esterno e si vede contro Man e Bonny. Sulla destra senza palla soffre e non riesce a trovarsi con Bisseck.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Recupera tanti palloni, va in profondità da mezzala, mostra le sue capacità anche al fianco di Asllani e non in cabina di regia. Giocatore completamente ritrovato nel momento decisivo della stagione.

– dal 65′ DAVIDE FRATTESI 6 – Tocca pochissimi palloni, ma non è una novità. Non entra benissimo e non dà la scossa che servirebbe all’Inter per non subire il pareggio.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Molto, veramente molto bene. Sia in interdizione che in fase di possesso. Da un suo cross di sinistro nasce un’occasione da gol con il tiro alto di Darmian nel primo tempo. Dopo crolla come tutti, inspiegabile.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Il secondo tempo è troppo difficile da dimenticare per il giudizio. Fa benissimo all’inizio, dopo si perde e rischia anche il disastro scivolando sul pallone e provocando il contropiede del Parma. In ritardo in uscita sul tiro di Bernabé.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Nel primo tempo è un dispensatore di cross continuo. Fa il terzo assist in due partite per Darmian e la sosta sembra avergli fatto solo che del bene.

– dal 59′ NICOLA ZALEWSKI 5.5 – Meno in palla del solito, arriva solo una volta al cross in area e non riesce a combattere la fisicità del suo avversario in fascia.

Parma-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5.5 – Si salva solo il gol fortunoso della sua giornata. Nel primo tempo mollo, non cattivo, nel secondo un fantasma di cui non si hanno notizie.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Dirlo dopo è facile, ma il gol sbagliato in area di rigore nel primo tempo è clamoroso. Non accetta il cambio di Inzaghi, però anche la sua prestazione è da bocciatura netta.

– dal 65′ JOAQUIN CORREA 6 – Si abbassa, gioca tra le linee, mette buoni palloni in mezzo all’area, ma non riempie l’area come dovrebbe fare un attaccante.

– dall’81’ MARKO ARNAUTOVIC S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 4 – Nonostante i segnali di pericolo con l’Udinese, l’Inter replica un secondo tempo disastroso e stavolta lo paga con la rimonta avversaria. Incomprensibile il calo fisico e mentale dei giocatori, mai rientrati in campo dagli spogliatoi. Stavolta le responsabilità dell’allenatore sono evidenti e gravi: perché togliere Calhanoglu e Lautaro Martinez in una squadra che già aveva troppi suoi titolari fuori? Ha sbagliato scelte e rischia di subirne le conseguenze alla fine della stagione.

Le pagelle degli avversari: il Parma di Chivu

PARMA – Suzuki 6.5; Del Prato 6, Vogliacco 5.5, Valenti 5.5, Valeri 6.5; Hernani 6 (Bernabe 8), Keita 6, Sohm 6.5 (Ondrejka 7.5), Man 5 (Pellegrino 7), Bonny 7 (Camara 6.5), Almqvist 4.5 (Leoni 6.5) All. Chivu 8