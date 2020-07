Pagelle Verona-Inter: Skriniar imbarazzante. Candreva 1 e 2, Lukaku boa

Pagelle Verona-Inter: Conte rilancia Godin e Sanchez e ottiene buone risposte (qui le formazioni ufficiali). Pessima prova, invece, per Skriniar, che parte male e non riesce a riprendersi. Candreva decisivo in fase offensiva, Lukaku prezioso. Ecco tutti i voti

Pagelle Verona-Inter: Sanchez e Lukaku preziosi. Ok Godin, crolla Skriniar

HANDANOVIC 5,5: Si fa beffare sul primo palo da Lazovic, ma poi è preciso coi piedi.

SKRINIAR 4,5: Approccio totalmente sbagliato alla partita. Si fa saltare con estrema facilità da Lazovic nell’1-0. A tratti imbarazzante.

DE VRIJ 6: Non accorcia in occasione nell’1-0, ma non è tra i colpevoli principali. Contiene bene Stepinski.

GODIN 6,5: Un paio di banali errori in impostazione, ma poi cresce molto nel secondo tempo.

CANDREVA 7: Si vede veramente poco nel primo tempo. Decisivo, invece, nella ripresa: segna il primo gol e induce il secondo, ma non basta per la vittoria.

GAGLIARDINI 6: Spesso corre a vuoto nel primo tempo. Migliora molto nella ripresa, lottando e gestendo discretamente il pallone.

BROZOVIC 5,5: E’ frenetico e a volte frettoloso in alcune letture, ma è uno dei pochi a provarci dalla distanza.

– VECINO 5: Entra male in partita, perdendo tutti i contrasti e coprendo male in fase difensiva.

YOUNG 6: Abbastanza ordinato nella ricerca della manovra e di Lukaku in avanti. Qualche scelta sbagliata in impostazione.

BORJA VALERO 5,5: I ritmi non sono quelli di Conte, ma è preciso tatticamente e ordinato negli ultimi 30 metri.

– ERIKSEN SV: Solo un paio di appoggi fino al fischio finale.

LUKAKU 6,5: La palla su di lui è praticamente l’unico schema dell’Inter. Fondamentale per il gioco, anche se stasera tira meno.

– LAUTARO MARTINEZ 6: Bene nei movimenti, ma poco preciso al tiro e nei passaggi.

SANCHEZ 6,5: Compie un paio di errori gravi, ma a tratti è la luce offensiva dell’Inter. Costruisce un paio di buone azioni, ma manca nel proporsi in fase realizzativa.

CONTE 5: E’ vero che ha gli uomini contati, soprattutto a centrocampo, ma la gestione dei cambi stasera non convince.

Pagelle Verona-Inter, gli avversari: Lazovic a razzo. Bene Amrabat

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6, Gunter 5,5, Kumbulla 6 (Empereur SV); Faraoni 6, Amrabat 6,5, Veloso 7, Dimarco 5,5 (Adjapong 5,5); Lazovic 7 (Verre 6), Pessina 6; Stepinski 5 (Di Carmine 5,5). Allenatore: Juric.