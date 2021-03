Pagelle Torino-Inter: Lautaro Martinez incorna, Lukaku freddo. Sanchez la cambia

Torino-Inter-Pagelle

Pagelle Torino-Inter: l’attacco di Antonio Conte guidato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku (qui le formazioni ufficiali) e entrambi vanno in rete, marchiando i tre punti in una partita molto difficile. Entrano bene Eriksen e Sanchez

HANDANOVIC 6: Lo salva il palo nel primo tempo; è costretto a intervenire in poche altre occasioni. Confusione nel gol, lui non salva.

SKRINIAR 6: Cerca di salire e spingere con continuità, ma non riesce sempre a fare la differenza e a trovare giocate di qualità.

DE VRIJ 6,5: Difende alla grande contro l’attacco del Torino, chiudendo qualche contropiede pericoloso.

BASTONI 6: Un suo scivolone in marcatura rischiava di costare carissimo. Bravo in impostazione, ma anche lui oggi non è precisissimo.

Pagelle Torino-Inter, il centrocampo: Hakimi pasticcia, Eriksen prezioso

HAKIMI 5,5: Pasticcia un po’ sulla fascia destra. Con gli spazi chiusi va molto più in difficoltà.

– DARMIAN 6: Entra nei minuti finali per gestire il risultato.

BARELLA 6: Ci prova, ma anche lui fatica contro un Torino molto chiuso.

BROZOVIC 5,5: Si danna a centrocampo, chiudendo tutti gli spazi e cercando di impostare al meglio la manovra. Ci riesce a corrente alterna.

– SANCHEZ 7: Entra alla grande e sfodera un assist strepitoso per Lautaro Martinez.

GAGLIARDINI 5: Tocca pochi palloni. Cerca di buttarsi in area di rigore, ma non fa male agli avversari.

– ERIKSEN 6,5: Le sue palle verticali sono fondamentali per trovare i tre punti.

PERISIC 6: Cerca di sfondare in un paio di occasioni sulla fascia destra, ma non riesce a fare la differenza.

– YOUNG 6: Pasticcia un po’ ma dà il suo contributo a contrasto.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lautaro Martinez decisivo

LUKAKU 6,5: Trova pochissimo spazio tra le maglie serrate del Torino. Qualche stop di troppo sbagliato. Decisivo dal dischetto.

LAUTARO MARTINEZ 7: Non segna in avvio, poi la partita si fa complicata contro un Torino abbottonato. Strepitoso il gol di testa che decide il match.

– VECINO SV: Riassaggia il campo, con qualche errore.

Pagelle Torino-Inter, i voti di Stellini e degli avversari

STELLINI 6: Alcune mosse sono discutibili, ma gli ingressi di Sanchez e Eriksen sono decisivi per i tre punti.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5,5, Lyanco 6,5, Bremer 6,5; Vojvoda 6 (Gojak 6), Baselli 6 (Linetty 6), Mandragora 6,5, Lukic 6, Murru 6 (Ansaldi 6); Verdi 6 (Zaza 6,5), Sanabria 6 (Belotti 6). Allenatore: Nicola 6,5.