Pagelle SPAL-Inter: Sanchez ispira, Candreva sicuro. Ranocchia convince

Pagelle SPAL-Inter: Conte conferma Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in attacco (qui le formazioni ufficiali) e il cileno non delude. Candreva firma lo 0-1 nel primo tempo, poi i nerazzurri dilagano nella ripresa. Ecco tutti i voti

Pagelle SPAL-Inter: Candreva apre, Sanchez luce offensiva. Bene Ranocchia

HANDANOVIC 6: Uscita spericolata nel primo tempo, ma non c’è rigore. Bene nell’impostazione dell’azione.

SKRINIAR 6: Lontano dai massimi livelli espressi in nerazzurro. Non marca bene nella traversa colpita dalla SPAL. Cresce nel secondo tempo.

RANOCCHIA 6,5: Tranquillo nel cuore della difesa, gioca con calma e gestisce bene l’impostazione.

BASTONI 6,5: Forza l’uscita dal pressing avversario e arriva lo 0-1. Decisivo in impostazione, un po’ meno bene in marcatura.

– D’AMBROSIO 6: Vince qualche contrasto, ma sbaglia un brutto pallone in uscita.

CANDREVA 7: Si conferma l’esterno più in forma. Trova ancora il gol e spesso è una spina nel fianco per la SPAL.

– PIROLA SV: Qualche minuto importante in Serie A con la maglia dell’Inter.

BROZOVIC 6,5: Corre ovunque ripulendo un gran numero di palloni. Sfiora il gol in avvio, poi tanto lavoro oscuro.

GAGLIARDINI 6,5: A volte è un po’ in ritardo, ma non si ferma mai svolgendo un gran lavoro in entrambe le fasi. Stavolta non sbaglia il gol a porta vuota.

– BORJA VALERO 6: Grande sicurezza in posizionamento, ma anche un brutto errore in uscita.

BIRAGHI 6,5: Non è protagonista di una prova appariscente. Fa il suo compito senza strafare, poi trova un gol pesante e decisivo con il piede debole.

– YOUNG 6,5: Ingresso molto positivo in partita con un bellissimo assist per Gagliardini.

ERIKSEN 6: In crescendo. Alcuni errori banali, poi sventaglia e smista il pallone con qualità sulla trequarti. Mancano le giocate decisive.

LAUTARO MARTINEZ 6: E’ mentalmente sempre presente nella partita. E’ un appoggio essenziale per i compagni, ma manca negli ultimi 20 metri.

SANCHEZ 7,5: Altro assist per il cileno che conferma il grande stato di forma. E’ un punto di riferimento importantissimo per Conte con la sua qualità. Trova anche un bel gol.

– ESPOSITO SV: Gioca i minuti finali senza mettersi in evidenza.

CONTE 7: Nonostante i tanti cambi di formazione, i suoi ragazzi rispondono bene. Sanchez rappresenta una risorsa essenziale in questa fase della stagione. Candreva è rinato.

Pagelle SPAL-Inter, gli avversari: Petagna ci prova

SPAL (4-4-2): Letica 5; Sala 5,5, Vicari 5,5 (Salamon SV), Bonifazi 5, Reca 5 (Cionek); Murgia 5,5 (Tunjov SV), Valdifiori 5, Dabo 6, Strefezza 5,5 (D’Alessandro 5,5); Cerri 5 (Di Francesco 5,5), Petagna 6. Allenatore: Di Biagio 5.