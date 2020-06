Pagelle Parma-Inter: Sanchez faro, Bastoni bacio. Male Biraghi-Candreva

Condividi questo articolo

Pagelle Parma-Inter: Conte rilancia Godin e D’Ambrosio, ma la difesa non funziona nel primo tempo (qui le formazioni ufficiali). Le sostituzioni cambiano la partita: Sanchez e Bastoni fanno la differenza. Analizziamo la partita con tutti i voti

Pagelle Parma-Inter: Bastoni decisivo. Sanchez cambia ritmo

HANDANOVIC 6: Non può neutralizzare il tiro di Gervinho in occasione dell’1-0. E’ chiamato in causa in poche altre occasioni.

D’AMBROSIO 5: Non chiude bene in occasione dell’1-0. Si vede poco in fase di impostazione e in generale non ha una buona serata anche per i troppi errori in appoggio.

DE VRIJ 6: Anche lui appare meno brillante del solito in fase difensiva. Cornelius lo mette in difficoltà. Il gol realizzato, però, cambia totalmente la partita dell’Inter.

GODIN 6: Cerca di chiudere come può e di rendersi pericoloso in attacco con i suoi colpi di testa. Non fa la differenza.

– BASTONI 7: Entra senza paura in una partita complicata e la decide di testa. Bacia la maglia e conferma di essere il futuro dell’Inter.

CANDREVA 5: Errore da matita blu in occasione del gol di Gervinho. Non aveva alcun senso il suo intervento in scivolata. Non brilla neanche quando spinge.

– MOSES 6,5: La tecnica non è eccellente e si vede in un paio di stop mancati. Stasera, però, è decisivo con l’ottimo assist per Bastoni.

BARELLA 6,5: Corre molto e cerca di aprire il gioco con discreta qualità. Non sempre compie la scelta giusta, ma è in partita.

GAGLIARDINI 5,5: Cerca di riprendersi dopo la pessima serata contro il Sassuolo. Sbaglia meno, ma non fa niente di straordinario in entrambe le fasi.

BIRAGHI 4,5: Non dà seguito alla buona prova contro il Sassuolo. E’ lento e sbaglia tutti cross; vince pochissimi contrasti.

– YOUNG 6: Stavolta l’impatto sulla partita è buono. Attento.

ERIKSEN 5,5: Non riesce a essere nel vivo del gioco. Tocca pochi palloni e non riesce a trovare la posizione giusta per rendersi pericoloso.

– SANCHEZ 7: Nella serata più complicata sotto il profilo del gioco, entra alla grande e trascina la squadra. Fondamentale in questo finale di stagione.

LUKAKU 6: Cerca di sfruttare la sua fisicità per aiutare la manovra offensiva. Non trova il gol, ma lavora tanto.

LAUTARO MARTINEZ 5,5: Gioca con grande grinta, ma stasera porta più falli in attacco che vere occasioni da gol. Bene solo nella sponda che porta l’1-1.

– BORJA VALERO 6: Prezioso nel finale con la sua esperienza.

STELLINI/CONTE 6: La difesa viene stravolta e i risultati non sono per nulla positivi. Continuare a puntare su questi esterni e la difesa a tre ha ancora senso, ancor di più se si gioca ogni tre giorni? Le sostituzioni, però, sono fondamentali per vincere la partita.

Pagelle Parma-Inter, l’avversario: Kulusevski e Gervinho imprendibili

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Laurini 6,5 (Darmian SV), Dermaku 6,5 (Regini 5), Alves 6, Gagliolo 6 (Pezzella 5,5); Kucka 5, Scozzarella 6,5 (Hernani 5,5), Kurtic 5; Kulusevski 7, Cornelius 6,5, Gervinho 6,5 (Brugman SV). Allenatore: D’Aversa 6.