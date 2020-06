Pagelle Napoli-Inter: Eriksen subito. Lukaku e Lautaro Martinez steccano

Condividi questo articolo

Pagelle Napoli-Inter: il ritorno della semifinale di Coppa Italia è appena terminato con il punteggio di 1-1. I partenopei giocheranno, dunque, la finale contro la Juventus. Lautaro Martinez e Lukaku steccano in avanti, mentre Eriksen firma il gol del parziale 0-1. Di seguito tutti i voti

Pagelle Napoli-Inter: subito Eriksen, ma Lukaku e Lautaro Martinez non pungono

HANDANOVIC 6: Rischia tanto, ma è bravo nell’impostazione del gioco. Non può nulla nel gol subito.

SKRINIAR 6: Fa il suo ma non spicca nel primo tempo. Anche nella ripresa, fa il compitino senza fare la differenza.

DE VRIJ 6: E’ fondamentale per il gioco di Conte; sbaglia qualche lettura di troppo.

– RANOCCHIA SV: Entra per i minuti finali.

BASTONI 6,5: Gioca con la solita personalità sul centro-sinistra. Sbaglia veramente poco e compie alcune chisure fondamentali.

CANDREVA 6: Spina nel fianco per il Napoli, ma sbaglia troppo e soprattutto nell’ultima giocata decisiva. E’ comunque tra i più pericolosi.

– MOSES 5,5: Impatto discreto sulla partita, ma non riesce a trasformare in rete un pallone decisivo.

BARELLA 5,5: Solita intensità, ma troppi errori tecnici e nelle scelte a centrocampo. E’ tra gli ultimi ad arrendersi.

BROZOVIC 5,5: Solito maratoneta nel cuore del centrocampo. Cerca di restare lucido, ma spesso non trova idee decisive.

YOUNG 6: Rischia il doppio giallo, ma crea 1-2 occasioni importanti per l’Inter. Bravo nelle diagonali difensive.

– BIRAGHI 6: Mette al centro un paio di cross interessanti.

ERIKSEN 6,5: La sblocca subito da calcio d’angolo. Non è ancora continuo nel gioco, ma quando si accende può fare la differenza. Sfiora anche l’1-2, ma Ospina respinge.

– SENSI SV: Un paio di buoni palloni giocati prima del fischio finale.

LUKAKU 5: Bravo in diverse occasioni come regista offensivo e nel far salire la squadra. Spesso, però, sbaglia l’ultima scelta per mettersi nelle condizioni di segnare.

LAUTARO MARTINEZ 4,5: Non si vede per lunghi tratti nel primo tempo. E’ un fantasma anche nel secondo tempo, prima della sostituzione.

– SANCHEZ 6: Quantomeno prova a lasciare il segno. Ha una grande occasione e imbecca Eriksen con un gran colpo di tacco. Non basta per essere decisivo.

Pagelle Napoli-Inter, l’avversario: Mertens non fallisce. I migliori sono i centrali

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 7,5, Koulibaly 7, Hysaj 6; Zielinski 5,5 (Allan SV), Demme 6, Elmas 5,5 (Fabian Ruiz 5,5); Politano 6 (Callejon 5,5), Mertens 6,5 (Milik 6), Insigne 6,5 (Younes SV). All. Gattuso 6,5.