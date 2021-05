Pagelle Inter-Udinese: Antonio Conte si affida a Lautaro Martinez in attacco (clicca qui per le formazioni ufficiali) e l’argentino è autore di una grande partita. Young e Eriksen timbrano, i tre punti non sono mai in discussione. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 6: Praticamente inoperoso per tutto il corso della partita. L’Udinese non fa paura, Inter in controllo.

– PADELLI 6: Come il collega di reparto, vede pochi palloni dalle sue parti. Bella uscita su Forestieri, poi subisce gol su rigore.

D’AMBROSIO 6: Controlla bene gli avversari che arrivano dalla sua parte. Sfrutta fisico e tempismo per chiudere.

RANOCCHIA 6,5: Attento e diligente in difesa, non soffre Okaka, né gli inserimenti avversari.

BASTONI 6: Col suo mancino imposta senza paura. Spinge con qualità sull’out sinistro.

Pagelle Inter-Udinese, il centrocampo: Hakimi sfonda, Eriksen-Perisic in gol

HAKIMI 7: Va a corrente alternata, offrendo qualche giocata di grande qualità sulla fascia destra. Procura anche il rigore del 3-0.

– PERISIC 7: Entra alla grande in partita e firma il poker con una gran destro a giro.

VECINO 6,5: Copre bene la sua posizione, ma oggi non punge in fase offensiva. Non è preciso al tiro, ma buon assist per il gran gol di Perisic.

SENSI 6: Qualche giocata di qualità, poi si ferma per l’ennesimo infortunio.

– ERIKSEN 6,5: Entra in partita con grande applicazione e segna il 2-0 con la specialità della casa: il calcio di punizione. Causa il rigore con un fallo di mano.

GAGLIARDINI 6: Qualitativamente non fa faville, ma tiene bene la posizione ed è prezioso in copertura.

YOUNG 6,5: Indemoniato in avvio, cerca di puntare spesso l’avversario e sblocca la partita. Buona prestazione.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lautaro Martinez classe e grinta, Lukaku entra al top

PINAMONTI 6: Fa il suo, con un lavoro da boa pura, per far salire la squadra. Poche occasioni da gol.

– SANCHEZ 6,5: Il suo tiro bacia il palo e permette a Lukaku di far parte della festa.

LAUTARO MARTINEZ 7: Lotta su ogni pallone, quasi fin troppo. Entra nell’azione del primo gol e prende la punizione che porta al secondo. Poi va a segno lui stesso su rigore.

– LUKAKU 7: Il belga entra e segna subito, subentrando con tutta la sua fisicità devastante.

Pagelle Inter-Udinese, i voti di Conte e degli avversari

CONTE 7,5: Anche oggi non molla un centimetro come è pienamente nel suo stile. L’Inter risponde bene e porta a casa un’altra vittoria per chiudere il campionato.

UDINESE (3-5-1-1): Musso 5,5 (Gasparini SV); Samir 5, Bonifazi 5,5, Rodrigo Becao 5; Molina 5,5, Zeegelaar 5 (Forestieri 5,5), De Paul 5,5 (Makengo 5,5), Walace 5,5 (Palumbo SV), Stryger Larsen 5,5; Pereyra 6,5; Okaka 5 (Llorente 5,5). Allenatore: Gotti 5,5.