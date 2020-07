Pagelle Inter-Torino: Sanchez brilla, veri Godin e Lautaro. Handanovic 4,5

Pagelle Inter-Torino: Conte lascia fuori dal primo minuto Skrniar e Eriksen (qui le formazioni ufficiali), ma Godin risponde alla grande. Lautaro Martinez e Sanchez sono decisivi nel secondo tempo. Molto male Handanovic che ha complicato la partita con il suo errore. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 4,5: Clamoroso errore che spalanca la porta al Torino per lo 0-1. Sembra impalato anche in diverse altre occasioni, ma fa un paio di buone parate. Non è serata.

GODIN 7: In crescita rispetto alla parte centrale di stagione. Sale con continuità e resta concentrato. Segna il gol decisivo per i 3 punti.

– SKRINIAR 6: Si fa saltare con troppa facilità. Si vede poco nel finale.

DE VRIJ 6: Corre molto e cerca di chiudere con puntualità e intelligenza tattica. Peccato per qualche sbavatura.

BASTONI 6: Imposta con buona qualità e attenendosi alle uscite programmate da Conte. Perde alcuni duelli e Belotti a volte gli scappa alle spalle.

D’AMBROSIO 6: Ci mette la grinta, ma non riesce quasi mai a sfondare a destra. Pochi errori e tanta fisicità.

– CANDREVA 5,5: Sbaglia un gol e un paio di scelte importanti.

GAGLIARDINI 5,5: Recupera qualche buon pallone a centrocampo e sulla trequarti, ma manca la qualità al tiro e nei passaggi decisivi.

BROZOVIC 6: Copre tutte le zone del centrocampo correndo per tutto il campo. Manca nelle conclusioni e in rifinitura, ma gran cross per la sponda di Lautaro Martinez.

YOUNG 7: Inizia bene la partita a sinistra, poi sbaglia qualche scelta. Gran secondo tempo con un bellissimo gol per l’1-1.

– BIRAGHI 6: Ingresso buono in partita, soprattutto in fase difensiva.

BORJA VALERO 6: Sbaglia pochi passaggi e si posiziona bene, ma paga la mancanza di cambio di passo e velocità.

LAUTARO MARTINEZ 7: Ci mette la grinta e la qualità in dribbling, ma la porta sembra ancora stregata. Poi gran secondo tempo con assist e gol.

– ERIKSEN 6: Stasera entra in maniera pimpante, creando un paio di buone occasioni da gol.

SANCHEZ 7: Si fa trovare pronto tra le linee con grande qualità. Attacca poco la profondità, ma con palla addosso sta facendo la differenza.

CONTE 6,5: Lascia fuori Skriniar e Eriksen, poi Handanovic complica la partita. Il suo gioco, però, c’è e con buona continuità: alla lunga paga e porta il 3-1.

Pagelle Inter-Torino, gli avversari: Belotti non basta

TORINO (3-5-2): Sirigu 5,5; Izzo 5,5, N’Koulou 6, Bremer 5; De Silvestri 6 (Singo 5,5), Meité 5,5 (Lukic 5,5), Rincon 5,5, Ansaldi 6 (Berenguer 6), Aina 6; Verdi 5,5 (Millico 6), Belotti 6,5. Allenatore: Longo 5,5.