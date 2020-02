Pagelle Inter-Napoli: Sensi stecca, Brozovic a vuoto. Lautaro Martinez 6

Pagelle Inter-Napoli: i nerazzurri, dopo la vittoria nel derby contro il Milan, perdono in casa nella Semifinale d’andata di Coppa Italia. Conte si è affidato alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez dal primo minuto, ma non è riuscito a segnare. Male Sensi, Brozovic e Barella. Ecco i voti

Pagelle Inter-Napoli, la difesa: Skriniar 45′ poi out. De Vrij-Bastoni salvi

PADELLI 5,5: Sbaglia un’uscita, senza conseguenze. Grandissimo intervento a tu per tu contro Zielinski. Poteva fare qualcosa di più in occasione del gol di Fabian Ruiz. Non dà sicurezza alla difesa.

SKRINIAR 5,5: Non convince. Elmas lo mette in difficoltà in un paio di occasioni, niente di speciale in impostazione.

– D’AMBROSIO 6: Mette l’anima in campo e riesce a creare qualche pericolo al Napoli.

DE VRIJ 6: Il Napoli chiude tutti gli spazi, lui cerca di impostare al meglio. Copre bene, ma non trova acuti.

BASTONI 6: Sicuro in impostazione e in qualche chiusura alle spalle. Pochissimi spazi per i suoi lanci.

Pagelle Inter-Napoli, il centrocampo: Brozovic-Barella steccano. Male Sensi

MOSES 5,5: Conte punta molto su di lui, ma viene innescato poco e male nel primo tempo. Tenta qualche discesa nella ripresa, ma non decisiva.

– SANCHEZ 5,5: Ha tra i piedi un paio di occasioni importanti, ma sbaglia scelta.

BARELLA 5: Solita corsa e grinta, ma qualche errore di troppo negli appoggi. Si vede troppo poco, soprattutto nel secondo tempo.

BROZOVIC 5: Si fa trovare bene dai compagni in impostazione, ma ha pochi acuti. Sbaglia diverse scelte e si fa saltare troppo facilmente in occasione del gol di Fabian Ruiz.

SENSI 5: Alterna le proposizioni tra le linee a quelle basse, ma sbaglia tanto. Si ricordano pochissime giocate importanti e poca consistenza.

– ERIKSEN 6: Entra in campo con voglia e crea qualche buona occasione. Non è ancora decisivo.

BIRAGHI 5,5: Fa il suo dovere, in maniera fin troppo diligente. Bell’assist per Lautaro Martinez che spreca. Troppo prevedibile, ma sforna qualche buon assist.

Pagelle Inter-Napoli, l’attacco: Lukaku manca, Lautaro Martinez si salva

LUKAKU 5,5: Si vede pochissimo nel primo tempo. Nella ripresa, cerca di caricarsi la squadra sulle spalle, ma ha poche occasioni.

LAUTARO MARTINEZ 6: Ha un paio di occasioni importanti, ma non le sfrutta nei primi 45′. Nella ripresa tenta un paio di grandi giocate, ma non riesce a segnare.

CONTE 5,5: Chiede continuamente di alzare i ritmi: Inter lenta nel primo tempo. I cambi non funzionano contro un Napoli chiusissimo, ma forse poteva prevenire, sostituendo un po’ prima un paio di uomini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 5,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7, Demme 6, Zielinski 6 (Allan 6); Callejon 6 (Politano 6), Mertens 6 (Milik 6), Elmas 6,5. Allenatore: Gattuso 7.