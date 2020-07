Pagelle Inter-Napoli: Bastoni domina, Lautaro Martinez brilla. Lukaku 6,5

Pagelle Inter-Napoli: Conte lascia inizialmente in panchina Eriksen (qui le formazioni ufficiali), ma ottiene grandi risposte da Lautaro Martinez a partita in corso. Molto bene anche Bastoni in difesa e Handanovic in porta. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 7: Primo tempo di grande livello. Almeno tre parate importanti e una stupenda su Politano.

D’AMBROSIO 6,5: Sembra particolarmente a suo agio da terzo di difesa. Sale bene e con continuità, segnando l’1-0.

DE VRIJ 6,5: Comanda la difesa con grande sicurezza e sbagliando veramente poco. Classe.

BASTONI 7: Dominante in impostazione e nelle uscite palla al piede. Percorre tutto il campo sul centro-sinistra.

CANDREVA 6: Ordinato da esterno destro, gestisce bene il pallone. Rientra con diligenza in fase difensiva.

– GODIN 6: Entra con grinta e domina nel gioco aereo.

BARELLA 6: Corre ovunque e riesce a farsi trovare nei ruoli cruciali in fase di impostazione. Peccato per qualche errore.

BROZOVIC 6,5: Il suo apporto in fase offensiva non manca; sfiora un gran gol. Ogni tanto si fa saltare con troppa facilità in fase difensiva, ma fa anche un paio di recuperi essenziali.

BIRAGHI 6,5: Conferma il suo ottimo momento di forma, sfornando un altro ottimo assist. Si divora un gol nella ripresa.

– YOUNG 6: Ingresso d’esperienza in partita. Non compie alcun errore.

BORJA VALERO 6: Tatticamente è prezioso e si posiziona bene in campo. Manca lo spunto negli ultimi 30 metri, ma ha tanta classe.

– ERIKSEN SV: Una punizione e poco altro prima del fischio finale.

LUKAKU 6,5: Il duello con Koulibaly è notevole, ma spesso ne esce vincitore. Ispira calcio a tratti, lanciando i compagni.

– MOSES SV: Buon ingresso. Prende un buon calcio di punizione.

SANCHEZ 6: Ha grande voglia di mettersi in mostra ed è estremamente utile per i compagni. Si fa vedere con continuità, ma stasera con qualche errore.

LAUTARO MARTINEZ 7: Risponde alle critiche con un grandissimo gol dalla distanza. Ingresso da Toro.

CONTE 6,5: La sua Inter gioca a calcio con una struttura ben precisa e pensando in maniera offensiva. Ottimo inizio di gara.

Pagelle Inter-Napoli, gli avversari: bene Zielinski

NAPOLI (4-3-3): Meret 5,5; Hysaj 5 (Malcuit 5,5), Maksimovic 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5 (Ghoulam 5,5); Elmas 5,5, Demme 5, Zielinski 6,5 (Allan 6); Politano 5,5 (Lozano 5,5), Milik 5 (Callejon 5,5), Insigne 6. Allenatore: Gattuso 5,5.