Pagelle Inter-Milan: Lukaku preciso, finalmente Eriksen! Barella super

Condividi questo articolo

Pagelle Inter-Milan: Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku e Alexis Sanchez in attacco (qui le formazioni ufficiali) e il belga segna il rigore che porta al pareggio. Eriksen subentra e decide la partita su punizione. Kolarov parte male poi cresce. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 6: Fermo sul gol di Ibrahimovic, ma non poteva arrivarci. Viene chiamato in causa in poche occasioni.

SKRINIAR 6: A volte perde le distanze e soffre sia Rafael Leao che Ibrahimovic quando va dalla sua parte. Tutto sommato una buona partita. E nella ripresa non sbaglia.

DE VRIJ 6,5: Fa il suo nel cuore della difesa, sbagliando poco e dando sostanza al reparto. Non perde un duello.

KOLAROV 5,5: Lo spazio lasciato a Ibrahimovic è senza senso e porta allo 0-1. Cresce nella ripresa e provoca l’espulsione della punta svedese. Ma è impreciso al cross e al tiro.

– YOUNG 6: Tenta un paio di volte di saltare l’uomo prima del fischio finale.

Pagelle Inter-Milan, il centrocampo: Eriksen decisivo su punizione

DARMIAN 5,5: Gioca in maniera ordinata e precisa, senza fare la differenza. Non soffre troppo Theo Hernandez. Spinge, però, troppo poco.

– HAKIMI 6,5: E’ poco preciso, ma dà maggiore vivacità alla manovra con la sua velocità.

BARELLA 7: Sembra il più in palla dei suoi. Corre molto e cerca di costruire gioco. Va sempre a contrasto con grande coraggio.

BROZOVIC 6: Vince pochi contrasti e non ha grandi lampi nel gioco. Sfiora un gran gol dalla distanza.

– ERIKSEN 7: Entra e segna la punizione decisiva per il passaggio del turno.

VIDAL 6: Si vede veramente troppo poco in entrambe le fasi di gioco. Nella ripresa, dà sostanza e si inserisce di più.

PERISIC 6: Sfonda un paio di volte contro Dalot, mettendo in seria difficoltà la retroguardia di Pioli. Troppo impreciso.

– LAUTARO MARTINEZ 6,5: Gioca con grande grinta e conquista la punizione decisiva per il passaggio del turno.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lukaku non sbaglia

LUKAKU 7: Partita di grande sostanza. Tramuta il nervosismo in precisione nel rigore del pareggio.

SANCHEZ 6: Si sbatte e gestisce con qualità un gran numero di palloni importanti.

Pagelle Inter-Milan, i voti di Conte e degli avversari: il tecnico nerazzurro indovina le mosse

CONTE 7: La sua Inter nel primo tempo è un po’ troppo schematica e per alcune fasi soffre gli avversari. Nel secondo tempo, imposta la difesa a quattro e inserisce Eriksen: passa meritatamente il turno.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6,5; Diogo Dalot 5, Kjaer 5,5 (Tomori 6), Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6; Meité 5,5, Kessié 6; Saelemaekers 5,5 (Castillejo 6), Brahim Diaz 5,5 (Rebic 5), Rafael Leao 6 (Krunic 6); Ibrahimovic 5,5. Allenatore: Pioli 6.