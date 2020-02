Pagelle Inter-Ludogorets: Sanchez brilla, caricamento Eriksen. Godin molle

Pagelle Inter-Ludogorets: i nerazzurri battono i bulgari e si qualificano per gli Ottavi di finale di Europa League, dopo l’andata terminata 0-2. Antonio Conte si è affidato a Eriksen (qui le formazioni ufficiali) e il danese non ha deluso con un bell’assist. Spicca Sanchez; Lukaku ancora in gol, Godin di nuovo colpevole. Ecco tutti i voti

Pagelle Inter-Ludogorets, la difesa: esperimento D’Ambrosio, Godin sbaglia

PADELLI 6: Viene chiamato pochissimo in causa nel primo tempo. Posizionamento non perfetto nel gol subito, ma molto bene in impostazione. Bella parata nella ripresa.

D’AMBROSIO 6,5: Conte lo libera in fase di spinta: l’asse con Moses funziona. Gioca da terzino puro in fase difensiva senza soffrire.

– BASTONI 6: Dimostra anche stasera la sua qualità in impostazione.

RANOCCHIA 6: Qualche forzatura di troppo in impostazione. Rischia poco e porta a casa la sufficienza.

GODIN 5: Si fa spostare troppo facilmente in occasione del gol subito. Alterna buone chiusure a errori drammatici in impostazione.

Pagelle Inter-Ludogorets, il centrocampo: Eriksen a folate, Biraghi gol. Borja Valero ruba l’occhio

MOSES 6: Dà la sensazione costante di poter far male, ma alla fine è poco concreto in troppe occasioni.

BARELLA 6: Sfiora il gol con un bel tiro dalla distanza. Copre tanto; qualche errore in appoggi semplici.

– BROZOVIC 5,5: Impatta male sulla partita e non si riprende. Sbaglia tante giocate banali. Insufficienza nelle pagelle Inter-Ludogorets.

BORJA VALERO 6,5: Sorprende per l’efficacia in fase difensiva; regala qualche finezza a centrocampo.

ERIKSEN 6,5: A volte scompare dagli schemi tattici, ma quando riappare fa sempre male. Sbaglia pochissimo e gioca solo palle importanti. Bei lanci e un ottimo assist per Biraghi.

BIRAGHI 6: Non si posiziona bene in occasione dello 0-1 parziale. Si fa riscattare con il gol, ma in generale non è perfetto nelle scelte.

Pagelle Inter-Ludogorets, l’attacco: Sanchez attivo, Lukaku lascia il segno

LUKAKU 6,5: Ormai è un incubo per il Ludogorets. Si fa vedere molto, ma è un po’ svogliato stasera. Sbaglia un paio di gol, ma alla fine trova il modo di realizzare il 2-1.

– ESPOSITO 5,5: Ha voglia di esplodere, ma sbaglia un paio di appoggi banali e poco altro.

SANCHEZ 7: Forse a volte tiene troppo palla, ma sembra sempre più in condizione rispetto alle scorse settimane. Manca il gol: prestazione a tratti sontuosa. Classe, ritmo e grinta.

CONTE 6,5: Sfrutta la partita di stasera per sperimentare e il campo gli dà ragione. D’Ambrosio funziona, buone risposte da Sanchez e dalla fase offensiva.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev 5; Cicinho 5, Grigore 5,5, Terziev 5,5, Nedyalkov 6; Dyakov 6, Badji 6; Cauly 6,5, Marcelinho 6 (Biton SV), Wanderson 6 (Tchibota 6); Keseru 5,5 (Swierczok 6). Allenatore: Vrba 6.