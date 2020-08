Pagelle Inter-Getafe: Lukaku gol, Bastoni super. Handanovic, non...

Pagelle Inter-Getafe: Lukaku gol, Bastoni super. Handanovic, non si passa!

Pagelle Inter-Getafe: Conte punta su Lukaku e Lautaro Martinez in attacco (qui le formazioni ufficiali) e il belga non delude, realizzando l’1-0. Grande prova difensiva e soprattutto in impostazione di Bastoni. Molto bene anche Handanovic. Ecco tutti i voti

Pagelle Inter-Getafe: Bastoni-Handanovic top! Lukaku gol

HANDANOVIC 7: Prezioso in avvio con un grande intervento sul colpo di testa avversario. Replica nel secondo tempo e intuisce il rigore sbagliato dal Getafe.

GODIN 6: Domina nelle palle aeree, molto meno bene in impostazione. Concede il rigore.

DE VRIJ 6,5: Preciso in impostazione, preciso tatticamente e protagonista in impostazione con qualità e intelligenza.

BASTONI 7: Lancia Lukaku per l’1-0 e fa partire anche l’azione del raddoppio. Fisicità e tempismo anche in fase difensiva.

D’AMBROSIO 6: Conte lo conferma in una partita molto fisica. Un po’ troppo basso, ma chiude bene.

– BIRAGHI 6: Entra con grande concentrazione in partita.

BARELLA 6,5: Garantisce grande intensità e disciplina tattica. Qualche errore tecnico di troppo in avvio. Solita grinta e stasera era essenziale.

BROZOVIC 6: Il Getafe cerca di schermarlo con grande continuità, ma lui ne esce bene e con grande corsa e qualità. A tratti però scompare dal gioco.

– ERIKSEN 7: Subito decisivo con il 2-0. Si applica anche in fase difensiva.

GAGLIARDINI 6: Battaglia continuamente contro il Getafe, vincendo tanti contrasti. Molto meno bene tecnicamente.

YOUNG 6: Si vede poco sulla fascia sinistra, chiuso da avversari molto fisici e determinati negli interventi. Fa il suo senza acuti, ma è affidabile.

LUKAKU 6,5: Si inventa il gol dell’1-0 sfruttando una fisicità fuori dal comune. Punto di riferimento essenziale per l’Inter. Cala nel secondo tempo e si divora un gol.

LAUTARO MARTINEZ 6: Si inventa un paio di occasioni dal nulla ma trova un grande Soria. Poi pasticcia un po’, ma si batte per la maglia.

– SANCHEZ 6: Sbaglia un gol, ma corre molto per la squadra.

CONTE 6,5: Prepara i suoi per una vera e propria battaglia. Iniziano meglio gli spagnoli, poi emerge la qualità nerazzurra.

Pagelle Inter-Getafe: male Djené e Etxeita. Si salva Cucurella

GETAFE (4-5-1): David Soria 6; Damian Suarez 6, Djené 4,5, Etxeita 5, Olivera 6 (Portillo SV); Nyom 5,5 (Jason 6), Maksimovic 5,5 (Angel 6), Arambarri 5,5 (Duro SV), Timor 5,5, Cucurella 6; Jaime Mata 5 (Molina 4,5). Allenatore: Bordalas 6.