Pagelle Inter-Fiorentina: Lautaro Martinez top, difesa horror. Sanchez 7,5

Pagelle Inter-Fiorentina: Conte punta su Perisic a sinistra, con Young inizialmente a destra (vedi le formazioni ufficiali). Lautaro Martinez mostra il suo talento, mentre sono decisivi gli ingressi di Sanchez e del nuovo arrivato Hakimi. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 5,5: Non può nulla in occasione dei gol subiti. Grande intervento su Kouamé nel primo tempo.

D’AMBROSIO 6: Spesso sporca appoggi semplici, non riesce praticamente mai a tenere Ribery. Segna, però, il gol decisivo per i tre punti.

BASTONI 5,5: Nel cuore della difesa non abbassa il suo livello. A campo aperto, però, anche lui va in grande difficoltà nell’uno contro uno.

KOLAROV 4,5: La sua avventura all’Inter non parte bene. Si fa sovrastare nell’occasione dello 0-1. In generale fa poco in fase offensiva e sbaglia tutto in difesa.

