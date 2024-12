Pagelle Inter-Como: Carlos Augusto provvidenza! Lautaro Martinez, non ci siamo

Inter-Como finisce 2-0 ed è una vittoria fondamentale per proseguire il cammino: c’è molto da ringraziare Carlos Augusto, nelle pagelle inevitabilmente il migliore in campo. Mentre continua il momento no di Lautaro Martinez.

YANN SOMMER 6,5 – Quello che si chiede a un grande portiere: farsi trovare pronto al momento del bisogno. E sull’unica vera parata è decisivo su Nico Paz.

Inter-Como, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Deve reggere con l’ammonizione dal 24′, se la cava in maniera buona. Anche se non è serata di grandi interventi.

– dal 74′ STEFAN DE VRIJ 6 – Non doveva nemmeno andare in panchina, invece si scalda dall’intervallo e fa un quarto d’ora più recupero di rodaggio: superato.

ALESSANDRO BASTONI 6,5 – Va centrale, ruolo che all’Inter ha fatto raramente, e dà sicurezza. Senza negarsi l’impostazione che in genere fa da braccetto.

CARLOS AUGUSTO 7,5 – Quarantotto minuti rivedibili a livello di squadra, quindi la svolta: svetta più alto sul corner di Calhanoglu e dà l’1-0. Poi, in scivolata, impedisce a Goldaniga un facile tap-in nell’area piccola e salva un gol che sembrava fatto.

Inter-Como, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Ormai lo conosciamo, non ha mezze misure: o distrugge gli avversari o è pasticcione. Stasera gli è uscita la seconda versione e si mangia l’1-0 nel primo tempo.

NICOLÒ BARELLA 6 – Si nota più per il rammarico che ha quando non gli viene passata la palla in ottima posizione che per altro. Ma già che abbia retto oltre un’ora, dopo l’infortunio, è un buon segnale.

– dal 74′ PIOTR ZIELINSKI 6,5 – Sua la palla per Thuram che porta al raddoppio, bel subentro.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Molto deciso negli interventi e questo gli permette di avere una marcia in più sugli avversari che si trova dalle sue parti. In più pennella la palla dell’1-0 da corner.

HENRIKH MKHITARYAN 5,5 – Già dal primo tempo è insolitamente impreciso, nel finale sbaglia una palla sanguinosa a metà campo e per fortuna il Como non ne approfitta.

– dall’89’ DAVIDE FRATTESI SV

FEDERICO DIMARCO 6 – La giocata a inizio ripresa, poco prima del gol dell’1-0, e non tantissimo altro.

– dall’80’ TAJON BUCHANAN SV

Inter-Como, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Fino al 92′ era 5,5, per non aver sfruttato una buona occasione nel primo tempo e in generale per aver contribuito poco. Poi però si inventa un eurogol all’incrocio: uno spettacolo.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Si vede che soffre perché il gol gli manca da cinquanta giorni esatti, ma questo gli sta togliendo lucidità. Il dato è eloquente: da marzo in poi ha segnato più volte con l’Argentina (otto, undici contando le amichevoli) che con l’Inter (sette). Serve un cambio di passo.

– dal 90′ MEHDI TAREMI SV

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Il Como per tutto il primo tempo lo incarta malamente, capendo il gioco che aveva preparato e le situazioni. Serve qualche contromisura, un’inventiva, e forse arriva durante l’intervallo. Bisognava vincere stasera, a prescindere dal “come”: obiettivo raggiunto.

I voti degli avversari: il Como di Fàbregas

COMO – Reina 6; Goldaniga 5,5, Dossena 5, Kempf 6 (74′ Barba 5,5); Van der Brempt 6, Sergi Roberto 6 (66′ B. Kone 6), Da Cunha 6, Fadera 6,5 (88′ Cerri SV); Strefezza 5,5 (65′ Cutrone 5,5), Paz 5,5; Belotti 5,5 (74′ Mazzitelli 5,5). Allenatore Fàbregas 6.