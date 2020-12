Pagelle Borussia Monchengladbach-Inter: Lukaku fenomeno. Darmian 7

Pagelle Borussia Monchengladbach-Inter: Antonio Conte schiera dal primo minuto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku (qui le formazioni ufficiali) e il belga si rivela l’arma decisiva. Ancora bene Darmian. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 6: Compie un paio di grandi interventi nel primo tempo. Subisce due gol, ma non poteva fare molto di più.

SKRINIAR 5,5: Perde Plea banalmente in occasione del gol. I pericoli arrivano tutti dal suo lato nel primo tempo. Si fa saltare troppo facilmente in diverse occasioni.

DE VRIJ 5,5: Attento nel primo tempo, ma sbaglia alcuni disimpegni di troppo. Subisce una brutta imbucata nel 2-3.

BASTONI 6,5: Bene nel posizionamento, ma a volte è un po’ impreciso tecnicamente e in copertura. Sale in cattedra nel finale.

Pagelle Borussia Monchengladbach-Inter: Darmian super, Brozovic ok

DARMIAN 7: Si conferma uno dei più in forma in rosa. Gran gol e preciso in entrambe le fasi.

– HAKIMI 6,5: Bravo a fornire a Lukaku un grande assist per il terzo gol.

BARELLA 6: Corre come un pazzo per tutta la partita, posizionandosi alla perfezione. A volte manca un po’ di lucidità, ma fa bene a centrocampo.

BROZOVIC 6,5: Mette in campo cervello, forza e intelligenza. Qualche errore, ma non era facile confermarsi a questi livelli dopo il Covid. Bella palla per l’1-2.

GAGLIARDINI 6: Bravo nella posizione a centrocampo, ma fa troppo poco davanti. Lotta nel finale.

YOUNG 5,5: Si vede poco in attacco, se non per un tiro finito fuori. Attento dietro, ma spesso soffre.

– PERISIC SV: Entra nella bagarre finale e si vede poco.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lukaku meraviglioso

LUKAKU 8: Quando parte palla al piede a campo aperto sembra incontenibile. Doppietta straordinaria che porta l’Inter alla vittoria.

LAUTARO MARTINEZ 6: Lavora tanto per la squadra, ma è poco lucido sotto porta, divorandosi almeno un paio di gol decisivi. Si ferma al palo nel secondo tempo.

– SANCHEZ 5: Perde una brutta palla che costringe l’Inter a un finale thrilling, causando il 2-3.

Le pagelle di Conte e degli avversari: Plea fa tremare l’Inter

CONTE 6,5: Aspetta il Borussia, ma sa come far male in contropiede. Ottimi i primi 20 minuti, poi la squadra perde un po’ le misure.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 5; Lainer 5,5, Jantschke 5,5 (Zakaria 5), Ginter 5,5, Wendt 5 (Wolf 6); Kramer 5,5, Neuhaus 6; Lazaro 6, Stindl 5 (Embolo 5,5), Thuram 6,5; Plea 8. Allenatore: Rose 5,5.