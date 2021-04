Pagelle Bologna-Inter: Lukaku non perdona, perla di Bastoni. Muro Skriniar

Pagelle Bologna-Inter: Antonio Conte si affida a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in attacco (qui le formazioni ufficiali) e il bomber belga fa ancora una volta la differenza. Incide alla grande Alessandro Bastoni, mentre la difesa resta piuttosto solida con un ottimo Skriniar: ecco tutti i voti

HANDANOVIC 6: Viene chiamato in causa in poche occasioni, ma sbaglia pochissimo e interviene quando serve.

SKRINIAR 6,5: Solita forza e attenzione nel centro-destra. Dalle sue parti non si passa praticamente mai: grande fisicità e esplosività.

RANOCCHIA 6: Qualche errore banale, ma anche grande intelligenza nella gestione della linea difensiva.

BASTONI 7: La sua qualità in uscita è impressionante. Il cross per Lukaku è la giocata decisiva per la partita e il campionato.

Pagelle Bologna-Inter, il centrocampo: Barella corre, Eriksen non cambia passo

HAKIMI 6: Salta in poche occasioni l’uomo e ha qualche difetto di posizione. Riesce a fare poco la differenza.

BARELLA 6: Gli manca il gol, il tiro o il passaggio finale per impreziosire la sua prestazione.

– VECINO SV: Entra negli attimi finali.

BROZOVIC 6: Bravo a gestire il pallone e far sentire la sua presenza in mezzo al campo. Ha pochi acuti significativi e perde due brutti possessi nel finale.

ERIKSEN 6: Bravo a gestire la fase difensiva, orientando il posizionamento del corpo. Poche accelerazioni in avanti.

– GAGLIARDINI 6: Dà solidità, ma con qualche sbavatura e intervento al limite.

YOUNG 6: Fa il suo senza troppe sbavature. Tiene bene la posizione, ma spinge poco.

– DARMIAN 6: Entra con grande applicazione e la consueta intelligenza.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lukaku ancora decisivo

LUKAKU 7: Anche questa sera è decisivo, con la sua straordinaria fisicità. Decide una partita complicata, facendosi trovare pronto in area di rigore.

LAUTARO MARTINEZ 6: Partita diligente in entrambe le fasi del gioco. Sfiora il gol nella ripresa, ma la sua applicazione è ammirevole.

– SANCHEZ 6: Entra con grande voglia, riuscendo anche a creare un paio di occasioni.

Pagelle Bologna-Inter, i voti di Conte e degli avversari

BOLOGNA (4-3-1-2): Ravaglia 6; Tomiyasu 6, Soumaoro 6, Danilo 6, Dijks 6 (Juvara 6,5); Schouten 6,5, Dominguez 5,5 (Svanberg 6), Soriano 6; Skov Olsen 5 (Orsolini 5,5); Barrow 5,5, Sansone 5,5 (Vignato). Allenatore: Mihajlovic 6.