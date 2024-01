Napoli-Inter 0-1, pagelle: Sanchez la cambia, Lautaro Martinez 8

L’Inter vince al novantesimo contro il Napoli con il risultato di 1-0. La decide Lautaro Martinez con il gol, ma Alexis Sanchez è la mossa vincente. Le pagelle della finale di Supercoppa Italiana.

YANN SOMMER 6 – Para un tiro a giro di Kvaratskhelia nel secondo tempo, non fa niente di più. Per lui un viaggio in Arabia Saudita da spettatore non pagante.

Napoli-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – In difesa non gli è richiesto un lavoro particolarmente difficile nonostante Kvaratskhelia, al 90′ si rende protagonista della cavalcata decisiva e dell’assist per Lautaro Martinez.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Semplicemente perfetto! In uno contro uno con Kvaratskhelia non molla mai e vince il duello, in anticipo su Simeone è quasi sempre pulito. L’unica volta che arriva in ritardo viene ammonito e poi sostituito.

– dal 62′ CARLOS AUGUSTO 5.5 – Avrebbe dovuto dare una marcia in più rispetto ad Acerbi, non dà nulla. Anche impreciso nei cross.

FRANCESCO ACERBI 6 – Si vede che offensivamente fa fatica, si vede la differenza rispetto a Bastoni. Le responsabilità però non sono le sue e si adatta al meglio.

Napoli-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Non ha più caratteristiche da esterno e non crea mai superiorità sulla fascia destra. Molto più efficace nella metà campo amica, dove nel finale recupera diversi palloni che permettono all’Inter di gestire con tranquillità il vantaggio.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – È costretto a correre e coprire una zona del campo troppo ampia. Deve giocare da mezzala e da esterno, perde tantissime energie e non è preciso tecnicamente. Viene ammonito per l’ennesima volta per proteste, merita di uscire prima e di saltare la trasferta di Firenze. Veramente pessimo il suo atteggiamento.

– dal 62′ DAVIDE FRATTESI 6 – Che con la palla al piede stia migliorando è appurato. Pulito e fondamentale nei movimenti in sovrapposizione sulla fascia. Riempie l’aria bene ma stavolta non segna.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Insolitamente falloso, doveva essere ammonito già dopo il primo quarto d’ora. Non capisce la situazione, commette la quarta infrazione e viene punito da Rapuano prima della fine del primo tempo. Nella ripresa toglie il piede più volte per evitare l’espulsione, gioca con il freno a mano tirato.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Arriva alla conclusione su sponda di Lautaro Martinez, lancia precisamente Thuram in porta. Sembra il più lucido tra i centrocampisti e conclude la partita con 11 km percorsi. 76 passaggi totali di cui 2 chiave!

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Prova la replica di Empoli con un tiro al volo fantastico verso il secondo palo. Dà l’illusione del gol e niente più. Senza Bastoni non ha gli spazi per incidere come potrebbe.

Napoli-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5.5 – Si fa vedere più da prima punta che da raccordo tra l’attacco e il centrocampo. Sbaglia due occasionissime in area di rigore nel secondo tempo, opaco.

– dall’81’ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Gli viene tolta la possibilità di segnare da Frattesi su risultato già acquisito. Non entra male, si rende utile con le sponde di testa e sfiora la rete dopo aver sorpassato Rrahmani.

LAUTARO MARTINEZ 8 – Occupa la zona sinistra del campo e non si sposta da lì. A differenza del campo si allarga troppo spesso e non vive una delle sue migliori serate. Nel momento decisivo però ci mette sempre lo zampino, decidendo con il gol che vale la terza Supercoppa Italiana consecutiva, la prima da capitano nerazzurro.

– dall’81’ ALEXIS SANCHEZ 7.5 – È lui che l’uomo che spariglia tutto il banco. La mossa vincente di Inzaghi è il cileno da trequartista. 4 dribbling, un recupero di palla con conseguente fallo e ammonizione di Gaetano, 13 passaggi totali in poco più di 10 minuti. Realizza il passaggio che porta Pavard al cross prima del gol di Lautaro Martinez. Il volto della Supercoppa Italiana in due occasioni su tre!

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Tatticamente è impeccabile la preparazione della partita, infatti il dominio è netto anche senza superiorità numerica. I suoi giocatori sono però spesso imprecisi, mancano gli sbocchi sugli esterni con Darmian alto e Acerbi dall’altra parte che non danno quello che servirebbe. L’allenatore vince la partita con il Napoli con il cambio Alexis Sanchez e quello di modulo: 4-3-1-2 e il cileno da trequartista a creare le occasioni più importanti, tra cui quella del gol di Lautaro Martinez. Sul trofeo c’è l’impronta dell’ex Udinese, ma soprattutto quella di Simone che arriva a quota 5.

Le pagelle degli avversari: il Napoli di Mazzarri

NAPOLI – Gollini 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 6; Mazzocchi 5.5 (Mario Rui 5.5), Cajuste 6.5, Lobotka 6, Zerbin 6.5 (Ostigard 6); Politano 5.5 (Lindstrom 6), Simeone 4, Kvaratskhelia 5 (Gaetano 5.5) All. Mazzarri 6