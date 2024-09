Monza-Inter 1-1, pagelle: Dumfries gol da 7, Asllani e Pavard pessimi

L’Inter non vince contro il Monza, si deve accontentare solo di un pareggio con il risultato di 1-1. Kristjan Asllani malissimo, ma non è il peggiore in campo. Benjamin Pavard lo supera, le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Non è mai impegnato in maniera particolare. Tutti tiri centrali, fino al colpo di testa di Mota finito all’incrocio dei pali. Impossibile da prendere.

Monza-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 5 – Offensivamente nullo, anzi più che nullo. Poi mette la ciliegina sulla sua torta andata a male con la marcatura persa su Mota.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Turati cerca spesso Djuric in appoggio, de Vrij gli mangia in testa e non lo lascia mai libero. Con le buone, o con le cattive, l’olandese sovrasta l’attaccante.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Può sfruttare tutta la fascia sinistra con Dimarco che si accentra, ma lo fa pochissime volte. Quando viene alzato come esterno trova l’assist per Dumfries e per il pari finale.

Monza-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5.5 – Non entra mai nel vivo del gioco, rimane spesso troppo largo e non chiude mai l’azione che parte da sinistra. Nelle partite bloccate è difficile farci affidamento.

– dal 56′ DENZEL DUMFRIES 7 – Nel momento decisivo fa quello che non riesce a Darmian: chiude l’azione sul secondo palo con un taglio preciso in area di rigore e fatto con i tempi giusti.

DAVIDE FRATTESI 6 – Poco presente, se non in uno dei suoi classici inserimenti nel primo tempo. La conclusione al volo finisce comunque fuori. Anche nel finale ci prova, la palla finisce alta.

KRISTJAN ASLLANI 5 – Uno, due, tre, quattro tocchi con la palla al piede. Lento, poco reattivo e non in grado di alzare i ritmi della manovra nerazzurra. Un segnale preoccupante per il vice-Calhanoglu…

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Tecnicamente sbaglia molto e non alza il livello del centrocampo nerazzurro. Lui dovrebbe essere il titolare fisso in mezzo ai due nuovi, non fa però quello che dovrebbe.

– dal 56′ PIOTR ZIELINSKI 5.5 – Servirebbe velocità alla manovra, lui la rende ancora più lenta. Sembra fuori condizione, non convince al suo esordio.

FEDERICO DIMARCO 7 – I suoi cross sono un pericolo costante: solo nel primo tempo trova Lautaro Martinez da solo e dopo Frattesi. Cede nei minuti conclusivi per i crampi, il recupero in extremis su Bianco gli è costato tutto.

Monza-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5.5 – Mai trovato in profondità, mai trovato spalle alla porta. Non c’è proprio oggi il francese, partita anonima e insufficiente.

– dal 74′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Da boa al centro dell’attacco è una soluzione perfetta. Altro ingresso positivo, non è che le minori responsabilità come quarta punta gli abbiano fatto bene?

LAUTARO MARTINEZ 5 – Di testa da solo in area di rigore nel primo tempo non prende neanche la porta. Izzo lo doma, l’argentino sta tornando nel tunnel senza luce?

– dal 56′ MEHDI TAREMI 5.5 – Non dà la scossa che serve per movimentare l’attacco e la fase offensiva dell’Inter. Non benissimo.

– dal 74′ JOAQUIN CORREA 6 – Ciondola in pressing, è quello che irrita. Ma è decisivo nell’azione del gol che nasce da un suo passaggio verticale per Carlos Augusto. Il modo migliore per farsi vedere da Inzaghi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5.5 – 4 cambi su 11 non sono un’esagerazione: il turnover è giusto e Monza era l’unica partita in cui si poteva fare. L’Inter ha semplicemente sbagliato partita, soprattutto con i suoi interpreti migliori: Lautaro Martinez e Thuram bocciati, Mkhitaryan e Pavard hanno accompagnato. Adesso Manchester e derby sono decisive per capire le reali ambizioni nerazzurre in questa stagione. Uno stop oggi non pregiudica nulla. Il primo posto è a vista d’occhio, le rivali tentennano e bisogna mettersi in testa che il dominio dello scorso anno è irripetibile. Inzaghi vuole puntare anche alla Champions League e fa bene con questa rosa!

Le pagelle degli avversari: il Monza di Nesta

MONZA – Turati 6; Izzo 7, Marì 6, Carboni 6; Pereira 6, Pessina 6.5, Bondo 7, Kyriakopoulos 6; Maldini 6 (Bianco 6), Caprari 5.5 (Mota 7); Djuric 5.5 All. Nesta 7