Monterrey-Inter 1-1, pagelle: Lautaro Martinez trascina 7, bene un nuovo!

L’Inter è uscita con un pareggio per 1-1 dall’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey. Bene uno dei nuovi, Lautaro Martinez poi trascina come sempre. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 5.5 – Oggi è apparso un po’ lento, come nel primo gol. Ma anche in altre occasioni.

BENJAMIN PAVARD-FRANCESCO ACERBI-ALESSANDRO BASTONI 6 – Tutti sono almeno da 6, solita prestazione solida in difesa. Il Monterrey segna ma crea pochissimo e il reparto funziona quasi perfettamente.

MATTEO DARMIAN 5.5 – spreca una grandissima occasione al 22′, meglio quando dopo l’ingresso di Luis Henrique si abbassa nei tre difensori dietro (esce Pavard).

KRISTJAN ASLLANI 6 – L’intuizione sul gol gli vale la sufficienza: finta di tiro e cross sul secondo palo dagli sviluppi di calcio di punizione per Carlos Augusto.

NICOLÒ BARELLA 6 – Ha alternato belle giocate a errori elementari. Sulla falsa riga delle prestazioni ogni tanto sufficienti di questa stagione.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Non dà qualcosa in più al centrocampo nerazzurro, poi spostato da trequartista non migliora la sua prestazione.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Nel primo tempo è tra i migliori dell’Inter e chiude con l’assist intelligente per Lautaro Martinez. Cala nella ripresa e si fa prendere dalla stanchezza.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Il primo gol del Mondiale per Club porta la sua firma. A porta vuota non sbaglia, lo fa dopo per portare in vantaggio l’Inter.

SEBASTIANO ESPOSITO 6 – Crea poco, ma si muove tantissimo nel primo tempo prima di lasciare spazio a un insufficiente

Monterrey-Inter 1-1, le pagelle dei sostituti

Dal 58′ Luis Henrique da 6,5. Dal 58′ Thuram voto 5 per lui, si vede poco e si muove male. Dal 69′ Dimarco da 6. Dal 69′ Sucic da 6. Dal 78′ Zalewski 5,5.