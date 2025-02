Milan-Inter 1-1, pagelle: Dimarco nullo 4.5, Zalewski da sogno 7!

L’Inter pareggia all’ultimo respiro contro il Milan con il risultato di 1-1. Nicola Zalewski entra al meglio e fa l’assist decisivo, Stefan de Vrij mette in buca. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 6 – Fa una grande parata su Reijnders nel primo tempo, sul gol la respinta è troppo corta e ne approfitta Reijnders.

Milan-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 7 – Mastodontico il suo primo tempo su Leao. Due volte salva l’Inter da potenziali occasioni per il portoghese, dà una carica incredibile ai compagni con la sua leadership.

– dal 63′ YANN BISSECK 6.5 – Prende il palo di testa, fa il cross da cui arriva il gol di de Vrij. Meglio di così non poteva entrare, ingresso folle e cattivo!

STEFAN DE VRIJ 7 – Gestisce Abraham al meglio e non soffre affatto la fisicità dell’attaccante. Segna il gol decisivo per il pareggio e regala il punto alla banda di Inzaghi.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Sale e lo fa spesso, peccato che non sia supportato dal compagno sulla stessa fascia. Fa un fallo stupido a centrocampo e viene ammonito, si condanna alla sostituzione.

– dal 63′ CARLOS AUGUSTO 6 – Fa meglio del compagno appena uscito. Dà uno sprint in più ad una squadra che sembrava sull’orlo del baratro.

Milan-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Fermo, distratto e sempre in ritardo in fase di non possesso su Hernandez. Si fanno sentire le partite consecutive da titolare, ma alla fine è il più pericoloso. Gli viene annullato il gol e Maignan compie una gran parata su di lui.

NICOLÒ BARELLA 5 – Sbaglia ogni tipo di scelta con la palla tra i piedi ed è forse anche troppo frettoloso nel lanciare gli attaccanti. Nervoso in maniera inspiegabile.

HAKAN CALHANOGLU 4.5 – Asllani ha perso la stessa palla in Supercoppa, in entrambi i casi è nato un gol rossonero. Il turco responsabile gravemente sull’azione del vantaggio del Milan.

– dal 63′ PIOTR ZIELINSKI 5 – Zero fame, zero grinta e voglia di incidere come dovrebbe. Lento e mai pericoloso, perde in più una palla velenosa su Camarda.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Tanti, troppi errori nei passaggi. Uno di questi lascia Leao a campo aperto, solo Pavard evita l’1-0 prima del 45′.

– dal 76′ DAVIDE FRATTESI 6 – Ci mette la cattiveria giusta e sfiora anche il gol con il ginocchio. Morde le caviglie di Camarda quando il compagno si abbatte e perde palla.

FEDERICO DIMARCO 4.5 – Come il compagno sull’altra fascia è completamente nullo, anche peggio. Non fa mai il movimento a dare la profondità, non si scambia con Bastoni e torna indietro a ripetizione.

– dal 76′ NICOLA ZALEWSKI 7 – Entra e punta Walker come non mai. Da un suo cross nasce il palo di Dumfries, dalla sponda intelligente di petto il gol di de Vrij.

Milan-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Uno scatto all’inizio della partita fa capire l’impatto che potrebbe avere. Mette in difficoltà i difensori cercando la profondità, ma si ferma al palo e al rigore non concesso per fallo di Pavlovic.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – L’unico che detta il passaggio e si rende pericoloso dalle parti di Maignan. La mira non è quella delle migliori giornate però dà segnali importanti a differenza dei compagni. L’unico errore è il tiro di sinistro, forse eccessivamente centrale.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – Fa i cambi veramente troppo tardi e non trova soluzioni al solito 5-4-1 del Milan ai derby di questa stagione. I primi 60 minuti dell’Inter sono di una squadra scarica che non sa come scovare gli spazi per far male agli avversari. Nell’ultima mezz’ora è più l’orgoglio dei giocatori che prevale sul resto e arrivano tre pali più il gol di de Vrij. Dimarco e Dumfries dovevano uscire prima, la scelta di mettere Calhanoglu dal 1′ si è rivelata azzardata. Stavolta l’allenatore viene salvato dai suoi, ma il Napoli può scappare.

Le pagelle degli avversari: il Milan di Conceicao

MILAN – Maignan 6.5; Walker 6, Tomori 7, Pavlovic 7, Theo Hernandez 5.5; Reijnders 7, Bennacer 6 (Jimenez 6); Musah 5.5 (Terracciano 6), Pulisic 6 (Chukwueze SV), Leao 6 (Gabbia SV); Abraham 6.5 (Camarda 6) All. Conceicao 6.5