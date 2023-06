Manchester City-Inter, pagelle: Inzaghi grazie, 9. Lukaku, perché? 5

L’Inter perde con il risultato di 1-0 la finale di Champions League contro il Manchester City (vedi report). Romelu Lukaku sbaglia l’impensabile 5, Marcelo Brozovic è l’anima dei nerazzurri 6.5.

ANDRÈ ONANA 6 – Con i piedi sbaglia poche volte, è un uomo in più ed è estremamente utile per la fase di possesso. Su Haaland copre il primo palo e para come deve.

Manchester City-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Pulito, sicuro di sé, veloce nell’anticipo e mai in sofferenza contro Haaland o Grealish dalla sua parte.

– dall’84’ DANILO D’AMBROSIO S.V.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Semplicemente perfetto contro Haaland. Sa di essere più lento e cerca solo l’anticipo, vincendo il duello sempre nel primo tempo. Nel secondo non è lui a cadere, non molla mai ed è eroico.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Lancia Dimarco sulla fascia, raddoppia come può su Bernardo Silva e fa il suo lavoro in difesa. Nel secondo tempo salva incredibilmente in due contro uno su Haaland.

Manchester City-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Sul suo destro capita un’occasione nitida, ma è troppo indeciso e perde la chance di crossare o passarla a Barella. Pochi minuti dopo si fa scappare Grealish e rischia l’ammonizione.

– dal 76′ RAOUL BELLANOVA 6 – Estremamente coraggioso, appena entra punta Grealish e guadagna un angolo. Niente di più nel finale.

HAKAN CALHANOGLU 5 – A centrocampo è quello che soffre di più la partita. La pressione della sua casa lo induce più volte all’errore tecnico. In fase di non possesso sbaglia sulla rete di Rodri perché non sale a coprire Akanji che imbuca liberamente.

– dall’84’ HENRIKH MKHITARYAN S.V.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Un maestro che sa usare i piedi, ma anche la grinta e la cattiveria. Corre a destra e sinistra per giocare il pallone e guidare i compagni verso la porta di Ederson, è essenziale anche nel recupero. Gundogan o De Bruyne il croato comanda nel mezzo del campo.

NICOLÒ BARELLA 6 – A porta vuota da 35 metri ha l’occasione della vita, ma tira di piatto e spreca la chance per segnare. Niente da recriminare tolto quest’episodio, prestazione encomiabile e di corsa allo stato puro.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Nel primo tempo è il migliore in campo. È l’uomo più pericoloso dell’Inter, anticipa spesso Silva e lancia gli attaccanti con precisione. Solo in un’occasione si porta dentro l’area Silva e lo lascia tirare. Di testa prende una traversa incredibile, che sfortuna.

– dal 76′ ROBIN GOSENS 6 – La sponda per Lukaku di testa è perfetta, il compagno spreca malamente. Un altro colpo di testa al 95′ sul primo palo, un autentico miracolo di Ederson.

Manchester City-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Ci mette tutta la grinta del mondo, l’arbitro non lo aiuta e subisce molti falli da Dias. Arrivano poche palle in attacco e tutte sporche, ma l’occasione del secondo tempo rimarrà un rimpianto nella sua carriera. Perché non passarla dietro?

EDIN DZEKO 6 – Il suo apporto per la squadra è fondamentale. Tra i due attaccanti è quello che si fa vedere di più, anche in fase difensiva copre Dumfries rimasto nella metà campo avversaria e ferma Grealish.

– dal 56′ ROMELU LUKAKU 5 – L’errore a un metro dalla porta ha dell’incredibile. Dispiace sottolinearlo, ma l’Inter non pareggia a causa del suo colpo di testa sulla gamba di Ederson.

Il voto in panchina: ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 9 – Il suo voto non è 10 per la sconfitta, ma finisce la partita contro la squadra più forte del mondo con tantissimi rimpianti. Non ha mai paura degli avversari, porta la squadra a pressare il Manchester City in alto e prende un gol solo per la stanchezza dei centrocampisti. Un rimpallo finito sui piedi di Rodri ha permesso ai Citizens di segnare, l’Inter conclude il suo percorso ripensando alle occasioni di Lukaku, Gosens, Lautaro Martinez, Dimarco. La compagine nerazzurra si è resa protagonista di una partita fantastica, prepararla meglio di così era impossibile. Grazie Simone, grazie delle due stagioni, dei quattro trofei vinti, ma soprattutto di questa Champions League. Milano non dimenticherà mai il tuo lavoro.

Le pagelle degli avversari: il Manchester City di Guardiola

MANCHESTER CITY – Ederson 9; Ake 6, Dias 6.5, Akanji 5.5; Rodri 7, Stones 6.5 (Walker S.V.); Grealish 5.5, Gundogan 6, De Bruyne 5.5 (Foden 6), Silva 6; Haaland 6 All. Guardiola 6.5