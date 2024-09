Manchester City-Inter 0-0, pagelle: Barella maestro 8, Inzaghi perfetto

L’Inter pareggia per 0-0 contro il Manchester City all’esordio in UEFA Champions League. Simone Inzaghi fa un lavorone e prepara una squadra perfetta! Nicolò Barella è un maestro da 8, le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6.5 – A fine primo tempo esce bene sul tiro di De Bruyne, sbaglia forse un po’ troppo in impostazione. Nella ripresa non è chiamato a parate difficili, ma fondamentali.

Manchester City-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Sale palla al piede con grandissimo coraggio, si permette dribbling in difesa e si prende in carica De Bruyne in marcatura.

– dal 74′ BENJAMIN PAVARD 6 – Entra nel momento di maggior difficoltà, regge l’urto inglese assieme ai compagni.

FRANCESCO ACERBI 7 – Haaland si muove di più rispetto alla finale, ma dove c’è il centrale italiano non passa. Ogni tanto si alza anche alla ricerca dell’incursione offensiva, oggi però non è consigliato.

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – Sulla sinistra aiuta Augusto con Savinho, spinge meno e fa una partita più responsabile. Raddoppia su Haaland e lo chiude in due occasioni che sarebbero potute diventare gol. Menomale che non poteva essere un difensore…

Manchester City-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Gvardiol gli toglie la gioia del gol nel primo tempo, ma la gara di Teo in fase difensiva è perfetta. Su Grealish è pulito in ogni chiusura, spreca però una chance enorme nella ripresa passando la palla e non tirando davanti ad Ederson.

– dal 74′ DENZEL DUMFRIES 6 – Trova subito la profondità e serve Mkhitaryan per il tiro in area di rigore. Con un po’ più di tempo forse avrebbe avuto un grande impatto.

NICOLÒ BARELLA 8 – Da capitano si prende tutte le responsabilità del caso e nei primi 20 minuti è uno One-Man Show. Le migliori occasioni da gol nascono dai suoi piedi, guida il possesso nerazzurro e lo fa con destrezza ed efficacia. È l’unico a rimanere in campo 90 minuti dei centrocampisti, la condizione fisica è impressionante.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – La sua metamorfosi in mediano è tutta nel recupero sul finale di primo tempo sul tiro di De Bruyne. Si scambia con i compagni a centrocampo, prova la conclusione più volte ma non inquadra la porta.

– dall’81’ DAVIDE FRATTESI S.V.

PIOTR ZIELINSKI 7 – In uscita dal pressing fa impressione, non solo a chi lo guarda da fuori. Fa ammonire Ruben Dias dopo aver danzato sul pallone, dà la palla del possibile 1-0 a Thuram al 45′. Un esordio di altissimo livello!

– dal 65′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Tira di sinistro in area di rigore su un cross dalla destra, un avversario lo disturba da dietro e la palla va alta. In raddoppio su Doku è importantissimo.

CARLOS AUGUSTO 7 – Chiude Savinho nella maggior parte degli uno contro uno, vince il duello e l’esterno viene sostituito a fine primo tempo. Ha la chance per segnare su passaggio di Taremi, Ederson lo blocca. La crescita del brasiliano è innegabile.

Manchester City-Inter, pagelle – ATTACCO

MEDHI TAREMI 6.5 – Utilissimo in appoggio e in fase di non possesso, nel secondo tempo migliora anche nella qualità con la palla tra i piedi. La ripartenza che porta al quasi tiro di Darmian è tutta frutto della sua maestria e intelligenza.

MARCUS THURAM 6 – Il primo tempo è di alto livello, manca solo nella finalizzazione. Sul passaggio di Zielinski chiude il piattone dai 19 metri e spreca. Nella ripresa cala e Inzaghi lo sostituisce.

– dal 65′ LAUTARO MARTINEZ 6 – Pulisce diversi palloni, aiuta i compagni e ha anche il tiro per trovare la rete. La sfera finisce centrale per Ederson.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Questa è un’ulteriore Gioconda dell’allenatore nerazzurro. Fa giocare la sua squadra cortissima, stretta e ben posizionata in campo in modo tale da non lasciare spazi al Manchester City. In ripartenza dà libertà a Barella, Calhanoglu e Zielinski per imbucare gli attaccanti e gli esterni che hanno occasioni importantissime. Un punto fondamentale all’Etihad Stadium, oggi l’Inter ha giocato allo stesso livello di una delle squadre più forti d’Europa. Complimenti Simone!

Le pagelle degli avversari: il Manchester City di Guardiola

MANCHESTER CITY – Ederson 6; Lewis 6.5, Dias 6, Akanji 6, Gvardiol 6; Silva 5.5 (Doku S.V.), Rodri 6, De Bruyne 6 (Gundogan 6.5); Grealish 6.5, Savinho 5.5 (Foden 5.5); Haaland 5.5 All. Guardiola 6