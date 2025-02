Juventus-Inter, le pagelle: Dumfries non basta. Il centrocampo dov’è?

Juventus-Inter termina con il punteggio di 1-0. Prestazione da migliore in campo per Dumfries, 7 per lui. Di seguito Juventus-Inter, le pagelle.

YANN SOMMER 6.5 – Due parate importanti nel primo tempo su Nico Gonzales e su Conceicao che tengono a galla l’Inter. Nella ripresa non può nulla sul gol di Conceicao.

Juventus-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Prestazione OK nella sua zona di campo, da cui non arrivano grossi pericoli. Fa solo una lieve sbavatura nel primo tempo su Nico Gonzalez, ma ci pensa Sommer a metterci una pezza.

FRANCESCO ACERBI 6 – Gestisce bene su Kolo Muani per tutto il corso della partita, fornendo una prestazione solida. Sul gol di Conceicao si fa trovare impreparato dall’errore grave di Calhanoglu che permette proprio all’attaccante francese di liberare il compagno portoghese.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Buona partita specialmente in fase offensiva per lui, specialmente quando nel primo tempo scappa via con una serpentina a centrocampo, ma poi non trova le misure giuste con Lautaro Martinez e Dumfries soli in area di rigore. Nella ripresa fatica un po’ di più, specialmente con Conceicao dalla sua parte, prima di lasciare il campo all’ora di gioco.

– dal 61′ CARLOS AUGUSTO 5.5 – Anche lui fatica a sinistra come tutti in quella zona di campo. Non per niente il gol arriva da Conceicao, sempre pericoloso in quella zona di campo.

Juventus-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Praticamente l’unico a fornire una prestazione di un determinato livello, mostrando tutta la sua condizione srraripante. Sulla sua fascia si fa beffe di Savona, serve un paio di palloni importantissimi che Lautaro Martinez non riesce a sfruttare e colpisce anche un palo nel primo tempo. Nel finale salva anche il 2-0. Purtroppo la sua prestazione non basta.

NICOLÒ BARELLA 5 – Offre dinamismo a centrocampo, specialmente nel primo tempo, ma le imprecisioni nel passaggio sono davvero troppe. Nella ripresa cala come i compagni e il suo mancato apporto si fa sentire nel risultato finale.

HAKAN CALHANOGLU 4 – Cercasi il vero Calhanoglu. Dopo aver già deciso con un errore il derby contro il Milan, decide di ripetersi anche questa sera dando il via con un grave errore alla giocata di Kolo Muani che porta al gol di Conceicao. Un lontano parente del giocatore della scorsa stagione.

– dall’80’ PIOTR ZIELINSKI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Insufficiente come tutto il centrocampo, che specialmente nella ripresa è mancato nel palleggio. Anche lui a sinistra, come i compagni, fatica a contenere gli attacchi della zona destra bianconera, guidati da Conceicao.

– dall’80’ JOAQUIN CORREA S.V.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Non è nel suo momento più brillante e lo si vede anche stasera. Poco incisivo – a differenza di Dumfries sulla fascia opposta – a sinistra, per di più fatica parecchio a contenere le infilate di Conceicao dalla sua parte di campo. Anche lui è nel pacchetto del triplice cambio che Simone Inzaghi effettua dopo l’ora di gioco per cercare di dare una scossa.

– dal 61′ NICOLA ZALEWSKI 6 – Entra piuttosto bene riuscendo anche a creare un pericolo con uno sfondamento sulla sinistra. Poi cala come tutti i compagni.

Juventus-Inter, pagelle – ATTACCO

MEHDI TAREMI 5 – Parte molto timido, facendo fatica a imporsi contro la difesa della Juventus. La più grande occasione se la crea da solo sfruttando un cross sbilenco di Barella e andando a mettere a segno una rovesciata su cui Di Gregorio è miracoloso. Ma la sua partita si può riassumere solo con questa azione e una manciata di decisioni sbagliate, fra cui una ripartenza gettata alle ortiche poco prima di uscire dal campo.

– dal 61′ MARCUS THURAM 5.5 – Non entra nel migliore dei modi per usare un eufemismo, faticando su tutti i duelli e non riuscendo a incidere. Nel finale ha una buonissima occasione con un colpo di testa che manda però fuori. Ha un’attenuante: entra in campo stringendo i denti, ancora dolorante alla caviglia dopo l’infortunio contro la Fiorentina.

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – In una delle serate sicuramente più importanti della stagione, torna ai livelli dello scorso autunno. Impreciso, avulso dal gioco, vince pochi duelli e soprattutto si mangia una serie di palloni che un attaccante dovrebbe sempre mandare in porta. Delusione.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – La prepara bene nel primo tempo, con le migliori scelte possibili. Nella ripresa, però, la squadra si scioglie totalmente. Specialmente a centrocampo, che si scioglie totalmente. Resta il fatto che l’Inter raccoglie la seconda sconfitta in trasferta consecutiva, la seconda senza nemmeno riuscire ad andare in gol. Un altro scontro diretto perso e soprattutto l’ennesima occasione di superare il Napoli gettata alle ortiche.

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Thiago Motta

JUVENTUS – Di Gregorio 6.5; Savona 5 (dal 59′ Cambiaso), Renato Veiga 7, Gatti 7, Weah 6.5; Koopmeiners 6.5, K. Thuram 6.5 (dal 77′ Locatelli s.v.); N. Gonzalez 6, McKennie 6, Conceicao 7.5 (dall’81’ Yildiz s.v.); Kolo Muani 7.