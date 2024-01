Inter-Verona 2-1, pagelle: Arnautovic un avversario, 3! Frattesi pazzo

L’Inter vince una partita pazza con il Verona con il risultato di 2-1. Davide Frattesi decide le sorti della gara con il gol della giornata, Marko Arnautovic è un disastro. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – Insolitamente impegnato nel primo pomeriggio di San Siro. Para inizialmente su Suslov, poi sul colpo di testa di Djuric. Attento. Ipnotizza Henry e soffiando sul pallone che finisce sul palo.

Inter-Verona, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Sarebbe da 6-, in marcatura non regge bene l’urto con Djuric. Lascia l’attaccante libero di prendere la palla di testa nel primo tempo, viene salvato da Sommer. Sfiora il gol di testa nel finale, incredibile la parata di Montipò.

FRANCESCO ACERBI 5 – Sul cross di Ngonge dopo due minuti calcola male la traiettoria della palla, si sposta e non vede Suslov libero di calciare. Nel secondo tempo il disastro: si fa anticipare da Henry sul primo palo e arriva il gol avversario.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Dà inizio all’azione del primo gol con una verticalizzazione perfetta di 20 metri per la sponda di Thuram, sempre fondamentale.

Inter-Verona, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – È un opzione in più sulla destra, la differenza rispetto a Darmian è evidente. Brucia la fascia con un paio di guizzi però è impreciso come sempre nell’ultimo passaggio. C’è qualcosa da migliorare sicuramente.

– dal 60′ MATTEO DARMIAN 5 – Colpisce Magnani e concede il rigore al Verona, che pasticcio!

NICOLÒ BARELLA 6 – Vedere le sue volée per Carlos Augusto è fantastico. Ritornato al top della forma è un fattore, soprattutto palla al piede in servizio agli attaccanti. Il secondo tempo è da insufficienza piena, la media è questa.

HAKAN CALHANOGLU 6 – In impostazione si abbassa in difesa per evitare Folorunsho, in fase difensiva a fine primo tempo chiude in scivolata un potenziale pericolo proveniente da Suslov.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Quinto assist in campionato, il passaggio per Lautaro Martinez è di una maestria infinita. Il professore incanta a San Siro, anche il rasoterra preciso a tagliare la difesa per Carlos Augusto poteva essere sfruttato meglio.

– dall’82’ DAVIDE FRATTESI 8 – Il gooooooool della vittoria è suo! Conquista San Siro con la rete che riporta l’Inter a +5 dalla Juventus. Ci crede come nessuno ed è l’uomo decisivo della giornata.

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Si propone meglio del solito, è più nel vivo del gioco ma è tremendamente timido. Ha l’occasione di tirare e non lo fa, è spesso solo ma scarica la palla al primo tocco. Episodi già visti con altri giocatori che non hanno avuto vita lunga a Milano, atteggiamento da cambiare.

– dal 72′ FEDERICO DIMARCO 5 – Entra in tempo per rovinare quasi la vittoria ai nerazzurri. Sulla sinistra lascia da solo Tchatchoua che crossa per il gol di Henry.

Inter-Verona, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6.5 – Lucido negli scatti, epico quando si porta la palla per 70 metri e guadagna un fallo laterale in attacco. L’appoggio per Mkhitayan sul primo gol fa capire il motivo per cui è diventato una punta.

– dal 72′ MARKO ARNAUTOVIC 3 – Perde la palla ingenuamente che porta all’1-1, fa falli stupidi spingendo gli avversari e non riesce a segnare a porta vuota. Montipò gli nega il tap-in, l’austriaco è un fattore ma per il Verona anche sul passaggio alto di Acerbi. Non ha senso di esistere quel liscio.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Ci vogliono appena 12 minuti per vederlo ritornare al gol. Sedicesimo in campionato, l’ennesimo di una stagione ai limiti della perfezione. Anche spalle alla porta non fa mai mancare il suo aiuto.

– dall’82’ ALEXIS SANCHEZ S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – Il problema non è più solo la stanchezza se si rischia di pareggiare in casa contro il Verona. Il palo lo salva da un risultato che sarebbe stato disastroso per la classifica, per la fiducia e per il futuro della competizione. Il primo tempo è perfetto, manca solo il raddoppio. Il secondo non esiste, il gol subito appena cambiato Thuram su palla persa da Arnautovic. Simone viene riportato a +5 dalla Juventus da colui che ha giocato meno: Davide Frattesi. D’ora in poi forse un po’ più di spazio lo meriterebbe, questa è la sliding door del calciatore.

Le pagelle degli avversari: il Verona di Baroni

VERONA – Montipò 5; Tchatchoua 7, Coppola 5.5, Magnani 5.5, Doig 6 (Cabal 6); Duda 6, Suslov 6.5 (Charlys S.V.); Ngonge 6 (Kallon S.V.), Folorunsho 5, Mboula 5.5; Djuric 6 (Henry 6) All. Baroni 6