Inter-Verona 1-0, pagelle: Asllani unico da 7.5, in attacco doppio 5!

L’Inter vince contro il Verona per 1-0 in una partita che sembra quasi di preseason. Kristjan Asllani è il migliore e decide il match, malissimo la coppia d’attacco. Le pagelle del match.

JOSEP MARTINEZ 6 – Compie una sola parata bassa su Sarr nel primo tempo, nel resto della partita è spettatore non pagante.

Inter-Verona, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Preoccupa per uno stop nel primo tempo, ma si riprende e non dà particolari problemi in campo.

– dal 68′ FEDERICO DIMARCO 6 – Ha l’occasione del raddoppio sul suo sinistro al volo, manda in fallo laterale.

STEFAN DE VRIJ 6 – Mai impensierito dal primo all’ultimo minuto, pulito come sempre e stavolta anche con vita piuttosto facile.

– dall’84’ FRANCESCO ACERBI S.V.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Si vede più in area di rigore del Verona che in quella dell’Inter. Da terzo attacca e lo fa con qualità, si inserisce e si destreggia tra tacchi e scatti non indifferenti.

Inter-Verona, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Paga un’ammonizione nella prima frazione anche generosa. Poi non soffre niente e fa il suo in fase difensiva, pure da terzo nel secondo tempo.

DAVIDE FRATTESI 5.5 – Con il suo inserimento provoca il tocco di mano con conseguente rigore per l’Inter. Quando però gli spazi sono pochi le sue caratteristiche non vengono esaltate. A tratti un fantasma.

KRISTJAN ASLLANI 7.5 – Mostra grandissima personalità e segna su calcio di rigore il suo secondo gol in maglia Inter. Ne sfiora un altro con un tiro da fuori che dà l’illusione ai tifosi, serve anche un assist perfetto per Arnautovic che di testa sbaglia. MVP!

PIOTR ZIELINSKI 5 – Amorfo, spesso fuori dal gioco e mai coinvolto al 100% come del resto in tutta la sua prima stagione nerazzurra.

– dal 68′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Perde una palla sanguinosa nel finale di partita, viene salvato dall’intervento di Darmian dall’altra parte.

NICOLA ZALEWSKI 6.5 – Si conferma come il giocatore con più tentativi di dribbling dell’Inter. Ubriaca Tchatchoua e fa bene, mancano solo l’assist o il gol alla sua prestazione.

Inter-Verona, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 5 – Si muove, spazia nel reparto offensivo e si allarga spesso a sinistra. Lascia però Arnautovic anche troppo solo, dovrebbe essere più centrale. Irritante con la palla tra i piedi, pensa troppo e non è mai concreto.

MARKO ARNAUTOVIC 5 – Nervoso e impegnato nel duello senza esclusione di colpi con Valentini. Sbaglia tanto, soprattutto di testa nel primo tempo. Nella ripresa fa male anche in occasione di un contropiede molto facile da gestire.

– dal 77′ MEHDI TAREMI S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Sufficienza piena per una partita con pochissimo da dire. Riesce a far riposare i suoi titolarissimi, forse Bisseck sarà l’unico a fare tre gare consecutive dal primo minuto. Vince e rimane a -3 dal Napoli, una flebile speranza ancora c’è ma il pensiero non è sicuramente al campionato. Lo dimostra il secondo tempo di oggi con ben 0 tiri in porta e nessuna emozione in particolare.

Le pagelle degli avversari: il Verona di Zanetti

VERONA – Montipò 6; Daniliuc 6, Valentini 6.5, Frese 6.5; Tchatchoua 5.5, Serdar 6, Niasse 6.5 (Kastanos SV), Duda 5 (Tengstedt SV), Bradaric 6 (Livramento SV); Suslov 6 (Bernede 6); Sarr 6.5 (Mosquera 6) All. Zanetti 6