Inter-Venezia 1-0, pagelle: Lautaro Martinez bis, Dimarco speciale

L’Inter contro il Venezia con il risultato di 1-0. In gol Lautaro Martinez, che ritrova la rete in Serie A a San Siro dopo 249 giorni. Le pagelle del match dello Stadio San Siro di Milano.

YANN SOMMER 7: Se contro la Juventus, nell’ultima volta che l’Inter aveva preso gol, non era stato così impeccabile, contro il Venezia fa vedere a tutti di che pasta è fatto. Due parate eccezionali, prima su Gaetano Oristanio e l’altra su Joel Pohjanpalo.

Inter-Venezia, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6: Attento e concentrato durante le folate di Haps a sinistra, che viene contenuto anche grazie all’aiuto di Dumfries. Il francese, dopo lo spezzone contro l’Empoli, ritrova la maglia da titolare e gioca alla grande.

STEFAN DE VRIJ 6: Probabilmente si tratta di una delle ultime partite da titolare per de Vrij, visto che Acerbi è ormai rientrato. Ma l’olandese si conferma tenendo bene un cliente sicuramente non semplicissimo come il finlandese Pohjanpalo.

ALESSANDRO BASTONI 6,5: Prestazione decisamente positiva per il difensore di sinistra dell’Inter. In fase difensiva è praticamente impeccabile, da registrare un grande recupero nella ripresa su Oritanio. In fase offensiva, conferma la sinergia fotonica con Dimarco. Esce apparentemente per crampi (si spera).

DAL 70′ YANN AUREL BISSECK 6: Rispetto alle precedenti uscite entra con attenzione e diligenza, chiudendo bene sul giovane Yeboah, quando entra in campo. Nel finale rischia clamorosamente la frittata, ma per fortuna Idzes fa fallo di mani e l’Inter vince la partita.

Inter-Venezia, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6,5: Continua spina nel fianco per la difesa del Venezia, con le solite sgroppate a solcare la fascia destra. Lanciato sia dai centrocampisti che dagli attaccanti, se ne ricorda una di Lautaro Martinez, con lo stesso Dumfries a mettere una palla forte e bassa per l’arrivo di Mkhitaryan. Poi l’armeno tira addosso a Stankovic. Il rinnovo è ormai alle porte.

NICOLO BARELLA 6: Meglio in fase offensiva che in quella difensiva. La qualità è indiscutibile si sa, come la forte presenza quando l’Inter deve attaccare. Ma nel primo tempo sbaglia 2-3 palloni non da lui. Si prende la sufficienza.

DAL 70′ HAKAN CALHANOGLU 6,5: Entra per mettere minuti nelle gambe, dopo un paio di settimane di assenza. Mini warm-up prima degli scontri più proibitivi contro Arsenal e Napoli. Quasi segna il raddoppio con un calcio da fuori favoloso.

PIOTR ZIELINSKI 6,5: Come contro la Juventus gioca nuovamente in regia, alternandosi ogni tanto con Barella. L’ex Napoli fa girare bene la squadra e con esperienza e qualità si becca un voto più che positivo. Insomma, Inzaghi ha trovato una seconda alternativa a Calhanoglu.

DALL’83’ FRATTESI SV:

HENRIKH MKHITARYAN 6,5: L’armeno, in fiducia dopo il gol con la Juventus nel derby d’Italia, si fa vedere tantissimo in attacco con buonissimi inserimenti con e senza palla. Da uno di questi, sfiora la rete nel primo tempo, calciando altissimo da pochi passi. Nella ripresa, segna pure un gran gol, sempre su inserimento e sempre su assist di Dimarco, ma arbitro e VAR glielo annullano per fuorigioco.

FEDERICO DIMARCO 7: Chiamasi cross alla Federico Dimarco, un tipo di traversone dolce, pennellato e illeggibile per i difensori avversari. Oggi con un cross alla Dimarco l’Inter è passata in vantaggio. A dire grazie capitan Lautaro Martinez. Dima, sei speciale!

DAL 76′ MATTEO DARMIAN SV:

Inter-Venezia, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6,5: In partite così è potenzialmente devastante, perché il Venezia lascia spazi e lui è praticamente incontenibile. Chi può contenerlo? Lui stesso, o meglio la sua imprecisione sotto porta. Ha almeno 3-4 occasioni importanti, che non riesce a sfruttare anche per meriti di Stankovic. Però Tikus in area c’è sempre!

LAUTARO MARTINEZ 7: Fino al gol ha poche occasioni per mettersi all’opera, ne ha di più il compagno di merende Thuram, che ne sbaglia però un bel po’. Ma alla vera prima palla-gol il capitano la mette dentro sbloccando la partita. Bravissimo a incornare sulla pennellata di Dimarco. Dopo 249 giorni, Lautaro Martinez ritrova il gol a San Siro in campionato. L’ultima volta il 28 febbraio contro l’Atalanta.

DAL 70′ MEHDI TAREMI 6: Buon impatto in gara per l’iraniano, che si fa vedere con l’obiettivo di trovare il suo primo gol in Serie A.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7: Non sottovaluta il Venezia e fa bene. Sì, perché la posta in palio è troppo importante per prendere sotto gamba questa partita. Manda in campo l’Inter migliore e ha ragione. In più, ritrova il gol a San Siro in Serie A pure Lautaro Martinez. Ora si prepara all’Arsenal e poi la super sfida contro il Napoli, dove può tentare il sorpasso su Antonio Conte.

Le pagelle degli avversari: il Venezia di Di Francesco

Stankovic 7; Idzes 6, Svoboda 5,5, Altare 5 (45′ Sverko 5); Zampano 5,5 (76′ Ellertsson SV), Crnigoj 5,5 (45′ Busio 6), Nicolussi Caviglia 6 (82′ Yeboah SV), Andersen 6 (76′ Duncan) SV, Haps 5,5; Oristanio 6, Pohjanpalo 5,5