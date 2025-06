Inter-Urawa Reds 2-1, pagelle: Toro da sogno 8! Carboni decisivo 7

L’Inter trova la prima vittoria del Mondiale per Club contro l’Urawa Reds grazie al gol di Valentin Carboni per il 2-1 finale. Proprio l’argentino e Lautaro Martinez sono i migliori: le pagelle del match.

YANN SOMMER 5.5 – Non deve fare mai parate, ma quando viene chiamato in causa non risponde presente e si fa beffare dal tiro deviato da Darmian.

Inter-Urawa Reds, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 5.5 – Poche sbavature, però tanti errori con la palla tra i piedi e lucidità assente nel secondo tempo.

STEFAN DE VRIJ 6 – Gioca sempre d’anticipo, spesso è solo sui contropiedi dell’Urawa e regge comunque bene. Ottima prova del difensore.

CARLOS AUGUSTO 4.5 – Di gran lunga il peggiore in campo degli undici titolari e non solo. Sul gol subito subisce un tunnel e si trasforma in telepass. Lascia passare l’avversario e non lo prende mai, colpevole!

Inter-Urawa Reds, pagelle – CENTROCAMPO

LUIS HENRIQUE 5 – Ausilio lo ha scelto per la sua capacità nell’uno contro uno, peccato che con l’Urawa Reds non dribbla mai un avversario. Ed era difficile fare peggio di oggi.

– dall’85’ PETAR SUCIC S.V.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Assieme a Zalewski è la luce dell’Inter, ma a differenza del compagno in tutti i 90 minuti. Il gol di Lautaro Martinez nasce infatti dal calcio d’angolo battuto proprio da lui.

KRISTJAN ASLLANI 5.5 – Inizia bene con il cross per Lautaro Martinez che porta al palo, però non alza mai il ritmo delle sue giocate. Gioca solo orizzontale e quando verticalizza sbaglia e non di poco.

– dal 72′ VALENTIN CARBONI 7 – Mostra subito coraggio, prende palla con il sinistro e prova il tiro due volte da fuori area. Punta l’uomo e viene premiato dal fato con il gol decisivo di destro.

FEDERICO DIMARCO 4.5 – Lento, sotto ritmo e mai preciso sia nei cross che nelle conclusioni verso la porta. Involuzione senza fine, da gennaio non ne azzecca una. Anche oggi perde la palla che porta al gol avversario.

– dal 72′ ALESSANDRO BASTONI 6.5 – I cross sono precisi e la sua spinta dalla difesa è fondamentale per creare le occasioni finali.

NICOLA ZALEWSKI 6.5 – Quello che ancora dev’essere riscattato è il migliore in campo del primo tempo. Dà verticalità, crea una delle poche occasioni della gara con il sinistro. I movimenti sono giusti, manca l’aiuto dei compagni.

– dal 46′ HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Tira due volte senza prendere mai la porta. Nella seconda occasione spreca dentro l’area di rigore non sfruttando l’assist preciso di Barella.

SEBASTIANO ESPOSITO 5.5 – Malino nei 45 minuti in campo. Non trova gli spazi per esprimersi, non si esprime al suo meglio e perde una grande occasione per impressionare Chivu.

– dal 46′ FRANCESCO PIO ESPOSITO 6 – Si prende le responsabilità che molti altri compagni non riescono a prendere. Colpisce di testa, lotta ed è pericoloso con la sua stazza in area di rigore.

Inter-Urawa Reds, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 8 – Salva l’Inter dall’inferno con una rovesciata sensazionale di destro e regala i primi tre punti ai nerazzurri in un torneo in cui lui è l’unico protagonista.

Il voto in panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – Prova il 3-4-2-1 ma non funziona benissimo. Come nel secondo tempo col Monterrey la manovra è lenta e il primo tiro in porta arriva proprio con il gol di Lautaro Martinez. I cambi salvano la sua partita e portano il successo: tiro di Sucic respinto, gol di Valentin Carboni. Proprio uno dei suoi pupilli toglie le castagne dal fuoco, il romeno ha tempo per provare però oggi ha rischiato grosso. E alla prossima si trova ancora davanti ad un bivio decisivo con il River Plate.